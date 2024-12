Larmet: Sveriges ekonomi kraschar – i smyg

"Tre och ett halvt år utan tillväxt är mer dramatiskt än det ser ut", skriver Andreas Cervenka i en analys.

Sveriges BNP har sedan mitten av 2021 legat på samma nivå, och även med Riksbankens sänkningar av styrräntan – nu till 2,5 procent – ser återhämtningen ut att bli både långsam och svag.

Cervenka pekar på att det normalt sker en snabb återhämtning efter en lågkonjunktur, men denna gång har tillväxten uteblivit.

Han lyfter också fram Sveriges höga skuldsättning som en möjlig förklaring:

"Sett till den privata sektorn är vi ett av världens högst belånade länder."

Trots låga räntor under många år har BNP per capita vuxit med blygsamma 0,7 procent per år mellan 2011 och 2024. Samtidigt har enorma förmögenheter skapats genom stigande bostadspriser, men detta har inte resulterat i ökad konsumtion.

Cervenka kritiserar även Sveriges strama budgetpolitik.

"Svenska staten har nu samlat på sig större finansiella reserver än kanske någon gång i modern svensk historia och i princip något annat jämförbart land. Hittills har politikerna varit väldigt ovilliga att använda dessa för att investera för att på så sätt lyfta den långsiktiga tillväxten. Det har fått många ekonomer i landet att klia sig i huvudet", skriver han och beskriver situationen som en "mental krasch".