Lediga poliser fast i kontroll – körde i 300 km/h

Händelsen inträffade i augusti förra året söder om Luleå, vid Antnäs. En polispatrull observerade tre motorcyklister som passerade i hög fart och kontaktade en annan patrull i närheten.

Den andra patrullen använde hastighetsmätare och uppmätte en av förarna till 281 kilometer i timmen på en väg med hastighetsgränsen 110.

Polisen uppskattar att de övriga två kan ha kört ännu snabbare, över 300 kilometer i timmen.

När motorcyklisterna senare stoppades visade det sig att två av dem arbetar som poliser, men var lediga vid tillfället.

Samtliga tre män nekar till brott.