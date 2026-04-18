Lediga poliser fast i kontroll – körde i 300 km/h

Publicerad 18 april 2026 kl 10.36

Inrikes. Tre män från Luleå åtalas efter en misstänkt vansinnesfärd i mycket höga hastigheter. Två av de åtalade är poliser.

Händelsen inträffade i augusti förra året söder om Luleå, vid Antnäs. En polispatrull observerade tre motorcyklister som passerade i hög fart och kontaktade en annan patrull i närheten.

Den andra patrullen använde hastighetsmätare och uppmätte en av förarna till 281 kilometer i timmen på en väg med hastighetsgränsen 110.

– Kollegan uppmätte en av motorcyklisterna till 281 kilometer i timmen, säger en uppgiftslämnare.

Polisen uppskattar att de övriga två kan ha kört ännu snabbare, över 300 kilometer i timmen.

När motorcyklisterna senare stoppades visade det sig att två av dem arbetar som poliser, men var lediga vid tillfället.

Samtliga tre män nekar till brott.

