© Lild, Oxfordian Kissuth
 

Lidls aprilskämt om Anders Öfvergård väcker ilska

Publicerad 2 april 2026 kl 11.54

Inrikes. Ett aprilskämt från Lidl om tv-profilen Anders "Arga snickaren" Öfvergård, som tidigare dömts för köttstöld, har fått kunder att reagera kraftigt. Vissa hyllar kampanjen – men andra är starkt kritiska.

Dela artikeln

© Polisen

Anders Öfvergård dömdes för att ha stulit dessa tre köttbitar från Ica.

Ett inlägg från Lidl i samband med första april har väckt debatt på sociala medier.

I en bild syns Anders "Arga snickaren" Öfvergård hålla upp tre paket kött – en anspelning på den stölddom han fick för några år sedan.

"Svenskt kött värt varje krona", lyder budskapet.

I en tillhörande text fortsätter Lidl:

"En köttkampanj utan Anders hade varit tjänstefel i mina ögon. Nu finns iaf ett stort sortiment av svenskt kött och fågel från Matriket."

Bakgrunden är en incident sommaren 2023, då Öfvergård greps i en Ica-butik i Värmdö efter att ha tagit köttvaror. Han dömdes senare för ringa stöld till dagsböter.

Enligt förundersökningen hade butiken haft problem med profilen tidigare.

– De hade uppmärksammat honom tidigare. Ica-handlaren sa att han skulle hem och fira med champagne för att det äntligen var över. Detta just för att han hade varit så aggressiv, dryg och otrevlig vid konfrontation att de inte fick ingripa mot honom längre på grund av arbetsmiljön. Så uppfattade jag det, sade väktaren i förhör.

Reaktionerna på Lidls skämt har varit blandade. I kommentarsfälten uttrycker många uppskattning, medan andra anser att kampanjen är smaklös och går för långt.

"Uselt skämt. Taktlöst och illa genomfört. Att ta en poäng på någons annans bekostnad är så jävla lågt", lyder ett svar.

En annan användare skriver:

"Dåligt skämt Lidl, rolig på annans bekostnad, hitta på nåt som ligger i nu tid istället, detta är urtjatat nu, Trodde Lidl var mer seriöst än så här."

När en användare antyder att inlägget kunde få rättsliga följder svarar Lidl:

"DET vore ju förargligt!"

Det var till en början oklart om Öfvergård själv deltar i kampanjen eller om den tagits fram utan hans medverkan.

Men under skärtorsdagen lade Lidl upp ett nytt inlägg på Facebook – en video där Anders Öfvergård spelar med:

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.