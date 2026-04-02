Regeringen: Låt HIV-män ha sex utan att informera

Publicerad 2 april 2026 kl 11.08

Inrikes. Regeringen vill ta bort kravet på att personer med hiv måste informera sexpartners om sin diagnos. Förslaget kommer från en ny statlig utredning.

Regeringen avser gå vidare med ett förslag som innebär att den så kallade informationsplikten vid hiv kan tas bort.

Regeln infördes 1985 och innebär att den som bär på viruset måste berätta det för en sexpartner.

Nu föreslår en statlig utredning att kravet slopas – även vid oskyddat sex.

– Det finns ett brett stöd för det, sade socialminister Jakob Forssmed på en pressträff på skärtorsdagen.

På frågan om ambitionen är att lägga förslag om att ta bort informationsplikten svarar socialministern:

– Det är vår ambition. Det finns inte skäl att behålla den här informationsplikten. Idag har vi fått ett tydligt underlag som bevisar detta.

I dag är 97,5 procent av hiv-fallen i Sverige behandlade.

– Man är inte smittsam om man har en väl fungerande behandling, säger utredaren Jan Albert.

Regeringen lyfter också fram att dagens regelverk kan bidra till stigmatisering.

– Det finns inte skäl att behålla ett system som mest upprätthåller stigma, säger Jakob Forssmed.

