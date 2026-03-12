© FBI
Linda Staaf fick mystiskt lämna toppjobbet på Europol. Nu får vi veta varför.

Linda Staafs släkting i knarktillslag – därför petades hon av Europol

Publicerad 12 mars 2026 kl 13.49

Inrikes. En misstänkt i en internationell narkotikahärva har släktband till polischefen Linda Staaf. Uppgiften kopplas nu till att hon förra året lämnade posten som Sveriges Europolchef.

Dela artikeln

Flera personer greps nyligen i en samordnad polisinsats i Spanien, Thailand och Sverige.

Operationen är en del av utredningen Operation Candy, som leds från Sverige och gäller omfattande narkotikahandel via internet samt penningtvätt.

Sammanlagt 13 personer togs om hand i insatsen.

En av de misstänkta männen greps i Spanien. Enligt uppgifter har han släktkoppling till Linda Staaf, som är polismästare vid Nationella operativa avdelningen, Noa.

Mannen häktades senare i sin frånvaro av svensk domstol. Misstankarna gäller bland annat synnerligen grovt narkotikabrott, grovt penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott.

Utredningen har pågått sedan 2024.

När Staaf våren 2025 lämnade posten som Sveriges Europolchef uppgavs inga skäl offentligt. Enligt uppgifter till Expressen ska misstankarna mot släktingen ha lett till att hon fick andra arbetsuppgifter.

Polismyndigheten vill inte kommentera orsaken till förändringen.

"Berörd medarbetare fortsätter sitt arbete som polismästare vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning och leder flera viktiga uppdrag. Polismyndigheten kommenterar inte skälen till varför myndigheten fördelar olika uppdrag eller arbetsuppgifter till enskilda medarbetare", skriver polisens nationella mediecenter i ett mejl till Expressen.

Linda Staaf själv vill inte kommentera uppgifterna.

Nyheter från förstasidan

JD Vance slingrar sig om krigsstödet: "Tänker inte berätta" vad han tycker

Ska ha avrått Trump – men stannat kvar som vicepresident. Nu vägrar han säga någonting i sak om krigsföretaget – som blir allt dyrare.0 

Ekonominyheter

Riksbanken: Inför kontanttak för köp i butik

Så mycket ska du få handla för – men inte mer.. "Nu lägger vi en ram kring detta."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.