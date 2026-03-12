Linda Staafs släkting i knarktillslag – därför petades hon av Europol

Flera personer greps nyligen i en samordnad polisinsats i Spanien, Thailand och Sverige.

Operationen är en del av utredningen Operation Candy, som leds från Sverige och gäller omfattande narkotikahandel via internet samt penningtvätt.

Sammanlagt 13 personer togs om hand i insatsen.

En av de misstänkta männen greps i Spanien. Enligt uppgifter har han släktkoppling till Linda Staaf, som är polismästare vid Nationella operativa avdelningen, Noa.

Mannen häktades senare i sin frånvaro av svensk domstol. Misstankarna gäller bland annat synnerligen grovt narkotikabrott, grovt penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott.

Utredningen har pågått sedan 2024.

När Staaf våren 2025 lämnade posten som Sveriges Europolchef uppgavs inga skäl offentligt. Enligt uppgifter till Expressen ska misstankarna mot släktingen ha lett till att hon fick andra arbetsuppgifter.

Polismyndigheten vill inte kommentera orsaken till förändringen.

"Berörd medarbetare fortsätter sitt arbete som polismästare vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning och leder flera viktiga uppdrag. Polismyndigheten kommenterar inte skälen till varför myndigheten fördelar olika uppdrag eller arbetsuppgifter till enskilda medarbetare", skriver polisens nationella mediecenter i ett mejl till Expressen.

Linda Staaf själv vill inte kommentera uppgifterna.