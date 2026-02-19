© Regeringskansliet
Gunnar Strömmer.

M: Kastrera pedofiler

Publicerad 19 februari 2026 kl 08.16

Inrikes. Moderaterna vill utreda om kemisk kastrering ska kunna kopplas till villkorlig frigivning för dömda pedofiler. Partiet vill också inrätta ett register över högriskförövare och införa "digitala preventiva vistelseförbud".

M beskriver initiativet som en bred offensiv mot sexuella övergrepp mot barn. Efter valet vill man se över möjligheten att kräva behandling som villkor för att släppas ut före avtjänat straff.

– Vi ser att andra länder använder det här framgångsrikt och vi bör också överväga det i Sverige, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) till SVT.

Enligt ministern måste en sådan ordning bygga på frivillighet i den meningen att den dömde accepterar behandlingen. Samtidigt öppnar han för att den kan knytas till villkorlig frigivning.

– Man kan koppla det till den villkorliga frigivningen och att man måste underkasta sig en viss behandling för att komma ut i förtid, säger Gunnar Strömmer.

Strömmer framhåller att en lagstiftning måste vara rättssäker och tydlig. Han bedömer inte att det skulle krävas någon ändring av grundlagen, som förbjuder påtvingade kroppsliga behandlingar och ingrepp.

Även andra partier har lyft frågan den senaste tiden. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har krävt liknande lagstiftning och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har talat om kirurgisk kastrering som ett alternativ till livstids fängelse.

Moderaternas paket innehåller också andra åtgärder. Partiet vill bland annat inrätta ett register över högriskförövare och införa "digitala preventiva vistelseförbud".

– Det kan handla om att förbjuda en högriskperson att använda sin mobil eller dator hur som helst. Till exempel vad man får besöka för webbplatser. Det handlar om att bli mycket mer offensiv i det preventiva arbetet, säger Gunnar Strömmer.

