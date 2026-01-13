© Vita huset/FT BILD
 

Magdalena Andersson: "Hela svenska journalistkåren" måste lämna X

Media. S-ledaren Magdalena Andersson uppmanar nu svenska politiker och medier att gemensamt överge plattformen X, som ägs av Elon Musk. Den tidigare statsministern vill se ett samordnat avhopp som inkluderar hela det svenska etablissemanget.

Utspelet gjordes i samband med Folk och försvars rikskonferens, där Magdalena Andersson varnade för desinformation och uppmanade åhörarna att tänka igenom vilka plattformar de väljer att stödja.

I en intervju med Expressen efteråt pekade hon särskilt ut X.

– Om hela svenska journalistkåren valde att lämna X till exempel så skulle det finnas många fördelar med det, som jag skulle vara entusiastisk över, säger Andersson.

Hon beskriver relationen mellan politiken, medierna och plattformen som "en symbios som är dålig" och säger sig gärna se ett gemensamt beslut om att lämna.

– Att det gör ett handslag om att vi alla lämnar X, det tror jag vore toppen, säger Magdalena Andersson till Expressen.

Samtidigt förklarar S-ledaren varför hon själv fortfarande är kvar på plattformen.

– Så länge många politiker och medier är på X så är ju även jag där.

Kritiken mot X kommer samtidigt som Socialdemokraterna fortsätter att satsa på andra globala plattformar. Magdalena Andersson har ett konto på Tiktok, som ägs av det kinesiska bolaget ByteDance, och partiet använder Facebook och Instagram för att sprida politiska budskap via sitt mediebolag Aktuellt i Politiken.

Detta sker trots att flera svenska utgivare nyligen har polisanmält Meta, som äger Facebook och Instagram. Anmälningarna gäller bland annat spridning av bluffannonser där svenska journalisters namn och varumärken systematiskt används för att lura privatpersoner – utan att Meta, som själva tjänar pengar på bedrägerierna, ingripit.

