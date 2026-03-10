Lindsey Graham coachade Netanyahu i att manipulera Trump

Den republikanske senatorn Lindsey Graham – Israels kanske främste man i hela kongressen – skryter nu öppet om att han under en längre tid arbetade aktivt bakom kulisserna för att få USA att gå till militärt angrepp mot Iran.

Enligt vad som framgår i en intervju med Wall Street Journal började arbetet kort efter att Donald Trump vunnit presidentvalet 2024. Graham försökte då påverka presidenten genom upprepade samtal, kontakter med utländska ledare och medieframträdanden.

I intervjun beskriver han hur han försökte övertyga Trump om att Iran utgjorde ett permanent hinder för stabilitet i Mellanöstern.

– De vill inte göra upp. De försöker inte köpa ett hus. De försöker bränna ner ditt hus.

Senatorn berättar också att han haft nära kontakter med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och diskuterat hur Trump skulle kunna manipuleras att starta kriget.

Graham uppger att han bland annat gav Netanyahu råd om hur han skulle framföra krigsargumenten till den amerikanske presidenten.

Förutom möten med Netanyahu ska Graham även ha samarbetat med den pensionerade generalen Jack Keane och den konservative kolumnisten Marc Thiessen. Tillsammans skrev de artiklar och framträdde i tv-program som bedömdes kunna nå Trump.

Graham har samtidigt uttryckt ett mycket starkt stöd för kriget mot Iran och har haft svårt att dölja sin glädje över att kriget äntligen har kommit igång. Han hävdar att ett maktskifte i landet också skulle kunna bli ekonomiskt lönsamt för USA.

– Vi ska tjäna massor med pengar, säger Lindsey Graham.

I ett annat uttalande noterar senatorn att USA kan norpa både Irans och Venezuelas energiresurser efter att ha angripit länderna.

– Venezuela och Iran har 31 procent av världens oljereserver. Vi kommer att ha ett partnerskap med 31 procent av de kända reserverna. Det är Kinas mardröm. Det här är en bra investering.

Samtidigt fortsätter Graham att argumentera för en hård militär linje mot Iran.

– Vi kommer att bomba skiten ur de här människorna, säger han.