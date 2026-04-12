Péter Magyar﻿, 45, tar över som premiärminister i Ungern efter helgens val.

Maktskifte i Ungern

Publicerad 12 april 2026 kl 21.24

Utrikes. Med 45,71 procent av rösterna räknade leder det nybildade partiet Tisza stort och ser ut att säkra hela 135 mandat i parlamentet efter helgens val i Ungern.

Samtidigt faller det tidigare regeringspartiet Fidesz tillbaka till 57 mandat, medan Mi Hazánk får 7 mandat.

Utvecklingen innebär att det bank- och EU-vänliga Tisza är nära att nå en supermajoritet – något som skulle ge partiet möjlighet att riva upp stora delar av den nationalistiska politik som präglat Ungern under de senaste 16 åren.

Partiledaren Peter Magyar bekräftar att premiärminister Viktor Orbán redan har erkänt sig besegrad.

– Premiärminister Viktor Orbán gratulerade oss till segern via telefon, säger Magyar.

Valresultatet markerar slutet på en era. För första gången sedan 2010 kommer Ungern att få en ny premiärminister, efter att Orbán och Fidesz förlorat makten.

Tisza, som är ett relativt nytt politiskt alternativ, har gått till val på en plattform som kombinerar värdekonservativ retorik med en tydligt Ukraina- och EU-vänlig linje, inte helt olikt Sverigedemokraterna i Sverige.

Om den nuvarande trenden håller i sig och supermajoriteten säkras, väntas omfattande politiska förändringar i landet – både när det gäller rättssystem, institutioner och relationen till EU och omvärlden.

Maktskiftet kan därmed få betydande konsekvenser, inte bara för Ungern utan också för EU-samarbetet och i synnerhet förmågan att driva igenom diverse Ukraina-paket och liberala reformer i EU.

