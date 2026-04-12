USA pekas ut som förhandlingarnas förlorare

Statsvetaren Jan Hallenberg säger att utfallet gynnar Teheran, inte minst på grund av landets strategiska läge.

– Jag tycker nog att det är Iran som har vunnit mest. Den centrala positionen med Hormuzsundet är en oerhört stark förhandlingsposition för dem, säger han till TV4 Nyheterna.

Den amerikanske militäranalytikern och tidigare överstelöjtnanten Daniel Davis beskriver å sin sida USA:s besked om en sjöblockad som ett dramatiskt steg.

– Det här är en massiv eskalering, säger Davis i en analys på söndagen.

Han varnar också för att Israel kan välja att använda kärnvapen för att tvinga fram ett slut på konflikten.

– Det här kommer inte att få den iranska sidan att kapitulera, säger Davis och tillägger att konflikten i stället kan utvecklas till ett ”spel om vem som kan uthärda mest”.

Även Mellanösternexperten Fredrik Meiton ser ett övertag för Iran och pekar på landets möjligheter att förlänga konflikten.

– Teheran har en hel del att sätta emot som kan förlänga kriget och dramatiskt fördjupa den ekonomiska krisen, säger han till TT.

Samtalen i Islamabad, som pågick i 21 timmar, avslutades utan överenskommelse. USA:s vicepresident J D Vance säger att parterna stod för långt ifrån varandra.

– De har valt att inte acceptera våra villkor, sade han till journalister.

Från iranskt håll riktas i stället kritik mot USA:s kravbild.

”Mina kollegor i den iranska delegationen [...] lade fram konstruktiva förslag, men i slutändan lyckades motparten inte vinna den iranska delegationens förtroende”, skriver delegationsledaren Mohammad Bagher Ghalibaf på X.

Enligt Iran handlade knäckfrågorna om kontrollen över sjöfarten i Hormuzsundet och landets kärnteknikprogram. USA krävde långsiktiga garantier om att Iran inte utvecklar kärnvapen.

– Vi behöver få en bekräftelse på att de åtar sig att inte försöka få kärnvapen, och att de inte försöker få tag i de verktyg som hjälper dem att snabbt kunna skapa kärnvapen, sade Vance.

Flera analytiker ifrågasätter också på vilket sätt det ligger i USA:s intresse att ens delta i det här kriget. Statsvetaren John Mearsheimer konstaterar att kriget är onödigt ur ett amerikanskt perspektiv och att beslutet att ändå startad det drevs fram av Israel.

– Det är ganska tydligt att israelerna vilseledde president Trump att starta det här kriget, säger han.

Han säger att hans källor inom den amerikanska statsförvaltningen gett en unison bild av att amerikanska myndigheter motsatte sig kriget, som istället tillkom på politisk väg efter att israelerna lyckats sälja in det till Donald Trump.

Mearsheimer konstaterar liksom de övriga analytikerna att konflikten verkar utvecklats till ett utnötningskrig som USA har svårt att vinna.

– Vi befinner oss nu i ett utnötningskrig, och faktum är att vi inte kan vinna ett sådant krig, säger Mearsheimer.

Han varnar dessutom för att retoriken från amerikanskt håll hårdnat kraftigt och pekar på risken för ytterligare eskalation.

– Det här är ett annat exempel på språk som handlar om utplåning, säger han och tillägger att det finns en risk att konflikten i förlängningen kan leda till att Israel överväger att använda kärnvapen.

Ryssland har efter sammanbrottet erbjudit sig att medla i konflikten. Samtidigt uppmanar EU, Storbritannien och Oman till fortsatta samtal.