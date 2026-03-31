Regeringen vill skicka värnpliktiga till utländska Nato-krig

Regeringen har gett försvarsminister Pål Jonson (M) i uppdrag att utse en ny särskild utredare som ska utreda hur svenska värnpliktiga kan få delta i utländska Nato-krig.

Enligt kommittédirektiven ska utredaren "analysera behovet av att nyttja värnpliktiga för deltagande i Natos samlade avskräckning och försvar i hela konfliktskalan, såväl i situationer när regeringen beslutat om beredskapstjänstgöring eller krigstjänstgöring som i situationer när ett sådant beslut inte har fattats”.

En central del i uppdraget är att ta fram förslag på lagändringar som kan göra detta möjligt. Utredaren ska "redogöra för de rättsliga förutsättningarna för att nyttja värnpliktiga, såväl under grundutbildning som därefter, i Natos samlade avskräckning och försvar" samt "lämna nödvändiga författningsförslag", skriver Samnytt.

Regeringen betonar att Sverige ofta försvaras bäst utomlands.

"Situationen kan vara sådan att Sverige försvaras bäst genom operationer och annan verksamhet utanför Sveriges gränser, t.ex. i ett allierat land. Krigsplacerade värnpliktiga kan alltså enligt gällande rätt sändas utomlands, om det behövs för försvaret av Sverige", står det i direktiven.

Samtidigt noteras att värnplikten "innebär en stor inskränkning i den enskildes fri- och rättigheter".

Utredningen ska vara klar våren 2027.