Regeringen vill skicka värnpliktiga till utländska Nato-krig

Publicerad 31 mars 2026 kl 16.18

Utrikes. Svenskar som tvingats göra lumpen ska sedan kunna skickas att delta i Nato-krig utomlands. Regeringen har nu tillsatt en utredning som ska ta fram förslag för hur det kan bli möjligt. Det rapporterar Samnytt – som förtydligar att det inte rör sig om något aprilskämt.

Regeringen har gett försvarsminister Pål Jonson (M) i uppdrag att utse en ny särskild utredare som ska utreda hur svenska värnpliktiga kan få delta i utländska Nato-krig.

Enligt kommittédirektiven ska utredaren "analysera behovet av att nyttja värnpliktiga för deltagande i Natos samlade avskräckning och försvar i hela konfliktskalan, såväl i situationer när regeringen beslutat om beredskapstjänstgöring eller krigstjänstgöring som i situationer när ett sådant beslut inte har fattats”.

En central del i uppdraget är att ta fram förslag på lagändringar som kan göra detta möjligt. Utredaren ska "redogöra för de rättsliga förutsättningarna för att nyttja värnpliktiga, såväl under grundutbildning som därefter, i Natos samlade avskräckning och försvar" samt "lämna nödvändiga författningsförslag", skriver Samnytt.

Regeringen betonar att Sverige ofta försvaras bäst utomlands.

"Situationen kan vara sådan att Sverige försvaras bäst genom operationer och annan verksamhet utanför Sveriges gränser, t.ex. i ett allierat land. Krigsplacerade värnpliktiga kan alltså enligt gällande rätt sändas utomlands, om det behövs för försvaret av Sverige", står det i direktiven.

Samtidigt noteras att värnplikten "innebär en stor inskränkning i den enskildes fri- och rättigheter".

Utredningen ska vara klar våren 2027.

Skoldebattör bytte åsikt om friskolor – efter bjudmaten

Svenskt Näringsliv bjöd Linnea Lindquist på hotell och lyxmat i London. Då började Expressen-profilen göra reklam för friskolemodellen "No Exuses".0 

Tre olika momssatser på mat – så rörigt blir det inför valet

Krånglet: 6, 9 och 25 procent.. Men för konsumenterna kan det på sikt bli upp till tre procent billigare.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

