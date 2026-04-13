Man död och kvinna skadad i skjutning

En skottlossning inträffade sent på söndagskvällen i området Adolfsberg i Helsingborg. Larmet inkom klockan 23.47.

Två personer träffades av skott utomhus, enligt polisen. En av de skjutna har avlidit av sina skador.

Den döde är en man i 20-årsåldern. En kvinna i 25-årsåldern är allvarligt skadad.

Båda två uppges sedan tidigare vara kända av polisen.

Skjutningen inträffade i ett bostadsområde, men inte i direkt anslutning till någon bostad.

Under natten och morgonen arbetade polisen med teknisk undersökning och dörrknackning för att samla in vittnesuppgifter.

Polisen jagar fortfarande en eller flera misstänkta gärningspersoner. Avspärrningarna på platsen hävdes vid 06-tiden på måndagsmorgonen.