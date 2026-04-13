© Polisen
 

Man död och kvinna skadad i skjutning

Publicerad 13 april 2026 kl 08.47

Inrikes. En man i 20-årsåldern har skjutits ihjäl i Helsingborg under natten. Samtidigt vårdas en kvinna i 25-årsåldern med allvarliga skador efter våldsdådet.

Dela artikeln

En skottlossning inträffade sent på söndagskvällen i området Adolfsberg i Helsingborg. Larmet inkom klockan 23.47.

Två personer träffades av skott utomhus, enligt polisen. En av de skjutna har avlidit av sina skador.

Den döde är en man i 20-årsåldern. En kvinna i 25-årsåldern är allvarligt skadad.

Båda två uppges sedan tidigare vara kända av polisen.

Skjutningen inträffade i ett bostadsområde, men inte i direkt anslutning till någon bostad.

Under natten och morgonen arbetade polisen med teknisk undersökning och dörrknackning för att samla in vittnesuppgifter.

Polisen jagar fortfarande en eller flera misstänkta gärningspersoner. Avspärrningarna på platsen hävdes vid 06-tiden på måndagsmorgonen.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 700335027

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 700335028

Varnish cache server

