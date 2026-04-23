Polisen larmades vid lunchtid på onsdagen till en lägenhet i Vårby söder om Stockholm efter uppgifter om en misstänkt våldtäkt.

När patrullen kom fram möttes de av en svårt skadad man i 50-årsåldern. Han hade knivskador i magen och fördes med ambulans mot sjukhus, men avled innan han kom fram.

I bostaden hittades även en blodig kniv.

Den man i 20-årsåldern som slog larmet har nu gripits, misstänkt för mord. Enligt uppgifter till Aftonbladet var det han själv som uppgav att han blivit våldtagen.

Brottsrubriceringen är mord, enligt åklagare Mirna Lelic.

Enligt uppgifter till Aftonbladet ska de två männen ha fått kontakt via en dejtingapp innan mötet.