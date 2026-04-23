Man knivmördad – den gripne: "Han våldtog mig"

Publicerad 23 april 2026 kl 11.45

Inrikes. En man i 20-årsåldern larmade om att han blivit våldtagen i en lägenhet i Vårby. När polisen kom dit påträffades den utpekade mannen knivhuggem – och han avled senare. Nu är den som slog larmet gripen misstänkt för mord.

Dela artikeln

Polisen larmades vid lunchtid på onsdagen till en lägenhet i Vårby söder om Stockholm efter uppgifter om en misstänkt våldtäkt.

När patrullen kom fram möttes de av en svårt skadad man i 50-årsåldern. Han hade knivskador i magen och fördes med ambulans mot sjukhus, men avled innan han kom fram.

I bostaden hittades även en blodig kniv.

Den man i 20-årsåldern som slog larmet har nu gripits, misstänkt för mord. Enligt uppgifter till Aftonbladet var det han själv som uppgav att han blivit våldtagen.

Brottsrubriceringen är mord, enligt åklagare Mirna Lelic.

Enligt uppgifter till Aftonbladet ska de två männen ha fått kontakt via en dejtingapp innan mötet.

