Man som påstår sig vara kvinna "felkönades" – DO kräver 20.000 kronor

En man som "identifierar sig" som kvinna har enligt Diskrimineringsombudsmannen blivit "felkönad" vid flera vårdbesök.

Nu kräver myndigheten att Region Sörmland betalar 20.000 kronor i diskrimineringsersättning.

Ärendet gäller journalanteckningar från fyra tillfällen där läkaren ska ha använt "fel pronomen" – trots att läkaren ska ha känt till att mannen tror att han är en kvinna.

I sin bedömning slår DO fast att detta utgör "diskriminering".

"En patientjournal är utöver syftet att bidra till en god och säker vård av patienten också en informationskälla för patienten. På det sättet kan journalföringen också ses som ett bemötande av patienten", skriver DO.