Kvittningssystemet dödförklarat – nu måste politikerna dyka upp och rösta

Publicerad 30 april 2026 kl 15.46

Inrikes. Kvittningssystemet, som gör att riksdagspolitikerna bara behöver delta i omröstningar när de känner för det, har kollapsat. Det uppger partierna själva efter att ett krismöte hållits med samtliga riksdagspartier utom SD.

Riksdagens informella uppgörelse om att kvitta röster anses nu ha fallit – efter att ha hållit i decennier.

Det framkommer efter ett möte mellan gruppledarna där alla partier deltog utom SD.

– Just nu har vi ingen kvittningsöverenskommelse eftersom vi inte litar på varandra. Så nästa vecka tror jag att vi kommer att vara på plats alla ledamöter, säger Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson till TT.

Beskedet innebär att politikerna kommer att tvingas närvara fysiskt vid kommande omröstningar för att vara säkra på att styrkeförhållandena i kammaren återspeglas i resultatet.

Även Miljöpartiets Annika Hirvonen konstaterar att överenskommelsen om kvittning inte längre gäller.

Det innebär att alla 349 riksdagsledamöter kan behöva närvara vid kommande omröstningar, redan nästa vecka.

– Sverigedemokraterna har satt kvittningssystemet ur spel, säger S-toppen Lena Hallengren.

Bakgrunden är den jämna omröstningen om medborgarskapsregler under onsdagen. Då slängde Sverigedemokraterna in två utkvitterade ledamöter för att vinna voteringen, efter att Miljöpartiet fått med sig den tidigare SD-ledamoten Elsa Widding och hennes kollega Katja Nyberg i sin linje.

SD:s partiledare Jimmie Åkesson försvarar agerandet i ett inlägg på X:

"Jag noterar helt sanslösa reaktioner efter gårdagens votering i riksdagen. Sossarna och övriga oppositionen hävdar 'kupp' och 'fusk'. Jag väljer dock att helt avstå från sådana beskyllningar. När demokratin kapas av hämndlystna och ansvarslösa individer utan respekt för konsekvenserna, så måste vi agera på det ena eller det andra sättet."

Moderaterna vill nu försöka återupprätta systemet och föreslår ett nytt möte med samtliga partier, även SD.

SD var själva tidigare utestängda från kvittningssystemet av de andra partierna, från riksdagsinträdet 2010 ända fram till i september 2021.

