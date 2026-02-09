© DoJ
 

Maxwell vägrar svara i kongressförhör

Publicerad 9 februari 2026 kl 10.51

Utrikes. Jeffrey Epsteins kumpan Ghislaine Maxwell tänker vägra svara på frågor vid ett förhör i USA:s kongress på måndag. Det uppger en ledamot i representanthuset i ett brev till utskottets ordförande.

Enligt brevet, skrivet av kongressledamoten Ro Khanna, planerar Maxwell att åberopa sin rätt att inte belasta sig själv och därmed avstå från att besvara alla sakfrågor inför representanthusets tillsynsutskott.

Maxwell dömdes 2021 för sin roll i att ha hjälpt Epstein att sexuellt utnyttja minderåriga flickor och avtjänar ett fängelsestraff på 20 år. I stället för att svara på enskilda frågor avser hon att läsa upp ett förberett uttalande i början av förhöret, enligt Khanna.

I brevet ifrågasätter Khanna detta upplägg.

"Denna hållning förefaller oförenlig med Ms. Maxwells tidigare agerande, eftersom hon inte åberopade det femte tillägget när hon tidigare träffade biträdande justitieministern Todd Blanche för att diskutera i huvudsak samma ämnen", skriver Khanna.

Maxwells advokat har inte kommenterat uppgifterna, enligt Reuters.

Förhöret sker samtidigt som det amerikanska justitiedepartementet nyligen offentliggjort miljontals interna dokument kopplade till utredningarna av Epstein.

