Mearsheimer: USA har redan förlorat kriget

Ett uttalat mål med Irankriget från USA:s sida är att störta den iranska regimen.

Nu har kriget pågått i nästan två veckor och det finns inga som helst tecken på att något regimskifte skulle vara på gång. Snarare tycks iraniernas stöd för regimen ha ökat kraftigt som ett resultat av anfallskriget och mordet på ayatollan.

Amerikanska underrättelsebedömningar ser inte heller något nära förestående sammanbrott för Irans styre.

John Mearsheimer, statsvetarprofessorn som är känd för sina realistiska utrikesanalyser, menar att detta är kärnproblemet för USA.

– Kriget går helt klart inte bra för USA, säger han i en intervju med den norske statsvetaren Glenn Diesen på Youtube.

Enligt Mearsheimer har USA inte vunnit någon avgörande seger, medan Iran fortfarande har både vilja och förmåga att fortsätta striden. Därför, säger han, står Donald Trump inför ett läge där han gärna skulle avsluta kriget men saknar en fungerande reträttväg.

– Ingen har kunnat ge mig en trovärdig berättelse om hur det här kriget ska ta slut inom en nära framtid, säger John Mearsheimer.

Han avfärdar samtidigt tanken att ännu fler bombattacker skulle tvinga Iran att ge upp. I intervjun noterar han att iranierna tvärtom är beredda att ta emot mycket hårda slag och sedan svara genom att trappa upp mot amerikanska, israeliska och regionala mål.

Det mest grundläggande felet i Washingtons tänkande, enligt Mearsheimer, är föreställningen att kriget kan vinnas med enbart flygangrepp.

– Man kan inte vinna krig, särskilt inte mot starka motståndare, med enbart flygstridskrafter. Det fungerar helt enkelt inte, säger han.

Han hänvisar till tidigare krig och konstaterar att strategisk bombning kan orsaka stor förstörelse, men inte ge en avgörande seger mot en motståndare som ännu kan slå tillbaka. Eftersom Trump samtidigt inte vill sätta in stora markstyrkor ser Mearsheimer ingen realistisk väg till den sorts seger som Vita huset tycks ha räknat med.

Om kriget ändå skulle avslutas därför att kostnaderna blir för stora för omvärlden, vore det enligt honom knappast någon amerikansk seger.

– Då har vi vikt ned oss för iranierna, säger han.

John Mearsheimers slutsats är att USA nu riskerar att fastna i ett utdraget utnötningskrig där tiden snarare arbetar för Teheran än för Washington.