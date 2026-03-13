Euroomröstning 2030: Här är nya avtalet mellan SD och L

Beskedet gavs vid en gemensam pressträff där Liberalernas partiledare Simona Mohamsson och SD-ledaren Jimmie Åkesson presenterade avtalet, som kallas "Sverigelöftet".

– Jag är stolt över att stå här i dag och stå här tillsammans med Jimmie Åkesson och kunna meddela att att L och SD har gjort upp om hur vi gemensamt ska ta ansvar för Sverige i en kommande regering, säger Mohamsson.

Hon beskriver uppgörelsen som ett försök att bryta politiska låsningar inför nästa mandatperiod.

– Nu tar vi ansvar för att låsa upp låsningarna och riva ner hinder tillsammans för att Sverige ska kunna regeras med handlingskraft även efter nästa val.

Enligt det dokument som presenterades innehåller uppgörelsen ett antal gemensamma politiska riktlinjer. Bland annat vill partierna att alla fyra Tidöpartier ska kunna ingå i en framtida regering.

En annan punkt gäller valuta­frågan. Partierna är oense om Sverige bör införa euron, men vill ändå låta väljarna avgöra.

– L och SD har olika uppfattningar om euron som framtida svensk valuta. Men vi är överens om att nästa regering skyndsamt ska genomföra en utredning om euron och att en ny folkomröstning ska äga rum i samband med valdagen 2030, säger Mohamsson.

Sverigedemokraterna är fortsatt motståndare till ett svenskt euroinförande. Partiet accepterar dock en ny omröstning.

– SD är väldigt starkt emot att vi byter kronan mot euron, men när vi går till val nästa gång 2030 är det 27 år sedan den förra folkomröstningen. Mitt parti älskar folkomröstningar så jag tycker det är en utmärkt lösning även om vi inte är överens i sak, säger Åkesson.

Uppgörelsen innehåller även andra politiska punkter, bland annat förslag om att staten ska ta över huvudansvaret för skolan, sänkt skatt på arbete och företagande samt åtgärder för att stärka tjänstemannaansvaret och motverka korruption i myndigheter.

Beskedet möter samtidigt kritik från politiska motståndare. Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist reagerar skarpt på att Liberalerna öppnar för regeringssamarbete med SD.

"Dagens besked från Liberalerna är sorgligt och obegripligt. Centerpartiet är nu Sveriges enda liberala frihetsrörelse", skriver hon i sociala medier.

"Vi kommer därför fortsätta stå upp för en tydlig liberal politik utan inflytande från Sverigedemokraterna".