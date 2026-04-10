© Skärmavbild, NBC
Jeffrey Epstein var Donald Trumps bäste vän – enligt Epstein själv.

Melania Trump: "Kongressen måste agera – Epstein var inte ensam"

Publicerad 10 april 2026 kl 17.28

Utrikes. Donald Trumps fru Melania kräver att överlevare i Epsteinfallet ska höras i kongressen. Samtidigt nekar hon till att hon själv varit inblandad i den ökände sexualbrottslingens verksamhet.

Dela artikeln

USA:s första dam Melania Trump höll ett oväntat tal i Vita huset där hon både avvisade rykten om egna kopplingar till Jeffrey Epstein och krävde politiska åtgärder.

Melania syns själv på äldre foton tillsammans med Epstein och sin nuvarande make Donald Trump.

Epstein uppgav själv innan han dog att han varit Trumps "närmaste vän", och duon umgicks flitigt under många år.

Melania uppmanar i sitt tal kongressen att hålla förhör med kvinnor som utnyttjats i Epsteins verksamhet.

Detta trots att hennes make under året gjort allt för att försöka förhindra Epstein-relaterat material från att offentliggöras.

– Nu är det dags för kongressen att agera. Epstein var inte ensam, säger Melania Trump.

– Ge dessa offer sin möjlighet att vittna under ed inför kongressen med den kraft som ett edsvuret vittnesmål innebär.

Hon fortsätter:

– Varje kvinna bör få sin egen dag att berätta sin historia offentligt om hon vill, och därefter bör hennes vittnesmål permanent föras in i kongressens protokoll.

Melania Trump förnekar samtidigt alla påståenden om egna närmare kopplingar till Epstein.

– Jag har aldrig haft någon kännedom om Epsteins övergrepp mot hans offer, säger hon.

– Jag har aldrig varit inblandad på något sätt. Jag deltog inte.

Hon uppger att hon endast träffat honom kort.

I ett uttalande som publicerades strax efter att hon talat säger Robert Garcia, den mäktigaste demokraten i representanthusets tillsynskommitté, att "vi håller med om Melania Trumps krav på en offentlig utfrågning".

Han uppmanar kommitténs ordförande, den republikanske ledamoten James Comer, "att svara på första damens begäran och omedelbart schemalägga en offentlig utfrågning".

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.