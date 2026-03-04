Merz: Folkrätten gäller inte för just Iran

Attacken mot Iran beskrivs som ett solklart brott mot folkrätten, men försvaras ändå av de europeiska politikerna.

I ett tal fastslog förbundskansler Friedrich Merz att Europas tidigare försök att påverka Iran genom diplomati och sanktioner haft liten effekt.

– Appeller från Europa, även från Tyskland, och fördömanden av iranska brott mot internationell rätt, liksom omfattande sanktioner, har under åren och årtiondena åstadkommit mycket lite.

Enligt Merz har juridiska invändningar begränsad betydelse.

– Folkrättsliga bedömningar kommer att ha relativt liten effekt. Detta gäller särskilt om de i stort sett saknar konsekvenser. Därför är det det inte rätt tid att läxa upp våra partners och allierade.

Han jämförde samtidigt konflikten med Rysslands invasion av Ukraina 2022. Enligt den tyske kanslern var det angreppet fel eftersom Ukraina enligt honom är ett snällt land, medan anfallskriget mot Iran är rätt eftersom iranierna har varit dumma mot Israel.

– Moskvas attack mot en fredlig granne är lika oförsvarlig som det terrorkrig som Teheran har fört mot Israel i flera år.

Merz har tidigare visat upp ett villkorslöst stöd till Israel och konsekvent försvarat statens kontroversiella militära agerande i regionen, inklusive i Gaza där uppemot 100.000 civila palestinier systematiskt dödats.

– Israel gör grovjobbet åt oss alla, sade Merz förra året.

Uttalandena har väckt kritik. Den norska statsvetaren Glenn Diesen konstaterar på plattformen X att Tyskland "åter har blivit en skurkstat".

Han fortsätter:

"Alla principer och all internationell rätt har övergetts i hopp om att bli en föredragen frontstat för USA. Tio år efter återföreningen bombade tyska stridsflygplan åter en europeisk huvudstad i ett olagligt anfallskrig. Tyskland har positionerat sig som en ledande stödjare av folkmordet i Gaza. Landet tog en ledande roll i proxykriget i Ukraina och vill nu, förutsägbart nog, bli huvudstödjare i kriget mot Iran."

Samtidigt har den tyska regeringen klargjort att landet inte planerar att själv delta militärt i kriget mot Iran. Utrikesminister Johann Wadephul har också konstaterat att den tyska militären saknar resurser för ett sådant krig.