Migrationsministern besöker Storbritannien

Efter mycket om och men godkände parlamentet i London tidigare i veckan en ny lag som innebär att asylsökare ska skickas till Rwanda och få sin ansökan prövad där istället för på plats i Storbritannien.

Nu meddelar den svenska regeringen att migrationsminister Maria Malmer Stenergard reser till Storbritannien den 24–25 april.

I London ska Maria Malmer Stenergard träffa migrationsministern att träffa den brittiska ministern med ansvar för illegal invandring, Michael Tomlinson, för bilaterala överläggningar om bland annat arbetet kring illegal invandring och återvändande.

– Jag tror det finns goda möjligheter för våra länder att fördjupa samarbetet inom migrationsområdet, i enlighet med det strategiska partnerskap som Sverige och Storbritannien ingick i oktober förra året, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard i ett uttalande.

Migrationsministern kommer också att träffa den tidigare premiärministern Theresa May i egenskap av hennes roll som ordförande för Global Commission on Modern Slavery and Human Trafficking.

Dessutom ska Maria Malmer Stenergard besöka gränspolisen i Dover och Manston "för att på plats följa och få en inblick i den brittiska gränspolisens operativa arbete för att hantera irreguljär migration [illegal invandring, FT:s anm] över den Engelska kanalen".