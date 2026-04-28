Ministerns klistermärke får V att se rött

Publicerad 28 april 2026 kl 18.01

Inrikes. En video från Moderaternas Youtube har väckt ilska efter att ett politiskt budskap riktat mot Vänsterpartiet synts på en dator.

I inslaget, där försvarsminister Pål Jonson och civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin medverkar, syns ett klistermärke med texten "V = kommunister" på en av datorerna.

Detaljen har därefter fått spridning i sociala medier.

Moderaternas presschef Amos Friedman säger att datorn inte tillhör någon av ministrarna utan en medarbetare. Han försvarar samtidigt formuleringen.

"Det är ingen hemlighet vilken bakgrund Vänsterpartiet har (fd Vänsterpartiet kommunisterna) eller i vilken riktning de vill föra Sverige. Dessutom tror jag det är många vänsterpartister som känner igen sig i beskrivningen", skriver han till Expressen.

Från Vänsterpartiet riktas kritik. Partisekreteraren Maria Forsberg kallar agerandet oseriöst.

"Att i ett sådant här allvarligt säkerhetspolitiskt läge, och när vi har en gemensam försvarsuppgörelse, bete sig så här oseriöst skadar tyvärr svenska nationella säkerhetsintressen", skriver hon.

