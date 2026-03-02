Minst 31 döda när Israel bombar Libanon

Strax efter midnatt utlöstes flyglarm i norra Israel. Enligt den israeliska militären, IDF, sköts en av raketerna ner medan övriga föll i öppet område utan att orsaka skador.

Den Iranallierade shiamilisen Hizbollah uppger i ett uttalande att attacken var en hämnd för att Irans högste ledare Ali Khamenei mördats. Målet ska enligt gruppen ha varit ett luftförsvarssystem utanför Haifa.

Kort därefter inledde Israel omfattande flygbombningar i södra Libanon och runt huvudstaden Beirut. Militären uppger att man slagit till mot Hizbollah-mål ”runt om i Libanon”.

I ett inlägg på Telegram skriver IDF: "IDF slog precis till mot högt uppsatta Hizbollah-terrorister i Beirutområdet. Dessutom dödades en framträdande Hizbollah-terrorist i södra Libanon".

På måndagsmorgonen meddelade Libanons hälsodepartement att 31 personer dödats och 149 skadats i attackerna, enligt AP. Två tredjedelar av dödsfallen ska ha inträffat i södra delen av landet.

Den israeliska militären pekar samtidigt ut upp till 50 platser i Libanon som möjliga mål och uppmanar invånare i dessa områden att omedelbart lämna. En talesperson uppger att människor bör hålla sig minst en kilometer från de aktuella platserna.