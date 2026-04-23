Minst 340 förgiftade av sushi i Lerum: "Aldrig varit med om något liknande"

Publicerad 23 april 2026 kl 18.03

Inrikes. Hundratals personer har insjuknat efter att ha ätit sushi i Lerum. Nu utreds vad som beskrivs som ett ovanligt stort utbrott av matförgiftning.

Ett omfattande sjukdomsutbrott har drabbat besökare på två sushirestauranger i Lerum.

Enligt kommunen har omkring 340 personer blivit sjuka efter restaurangbesök i helgen.

Antalet insjuknade har ökat successivt och Lerums kommun har ännu inte kunnat fastställa vad som orsakat smittan. Prover har tagits och analyser pågår.

– Det är mycket ovanligt, vi har aldrig varit med om något liknande tidigare, säger Anna Engström, enhetschef på miljöenheten i Lerums kommun, till SVT.

Samtidigt pekar uppgifter från restaurangägaren mot en möjlig smittkälla. Enligt bolaget kan lax ha varit inblandad, men kommunen vill inte dra några slutsatser innan provsvaren är klara.

De aktuella restaurangerna har tills vidare stängts.

Utredningen omfattar även om sjukdomen kan ha spridits vidare mellan personer. Det är fortfarande oklart om utbrottet har klingat av.

Nyheter från förstasidan

Palantirs uttalade mål: Genomsyra hela svenska staten

Ökända övervakningsjätten avslöjar sina planer. Kristersson hade hemligt möte med Peter Thiel på Grand Hotel.0 

Ekonominyheter

Allt fler företag satsar på dyrare och sämre

"Moderniserar" villkoren för att tjäna mer.. Populära abonnemang försämras, blir dyrare och krånglas till.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.