Minst 340 förgiftade av sushi i Lerum: "Aldrig varit med om något liknande"

Ett omfattande sjukdomsutbrott har drabbat besökare på två sushirestauranger i Lerum.

Enligt kommunen har omkring 340 personer blivit sjuka efter restaurangbesök i helgen.

Antalet insjuknade har ökat successivt och Lerums kommun har ännu inte kunnat fastställa vad som orsakat smittan. Prover har tagits och analyser pågår.

– Det är mycket ovanligt, vi har aldrig varit med om något liknande tidigare, säger Anna Engström, enhetschef på miljöenheten i Lerums kommun, till SVT.

Samtidigt pekar uppgifter från restaurangägaren mot en möjlig smittkälla. Enligt bolaget kan lax ha varit inblandad, men kommunen vill inte dra några slutsatser innan provsvaren är klara.

De aktuella restaurangerna har tills vidare stängts.

Utredningen omfattar även om sjukdomen kan ha spridits vidare mellan personer. Det är fortfarande oklart om utbrottet har klingat av.