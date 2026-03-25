Miraklet: L är över spärren

Liberalerna når 4,5 procent i Aftonbladet/Demoskops marsmätning. Det är första gången sedan december 2022 som partiet ligger över spärren.

Partiledaren Simona Mohamsson beskriver det som ett genombrott.

– Det känns såklart jätteroligt. Jag välkomnar alla röster till Liberalerna, säger hon till Aftonbladet.

Stödet har ökat med 2,0 procentenheter på en månad. Enligt Demoskop sammanfaller uppgången med presskonferens den 13 mars, då Mohamsson kramade SD-ledaren Jimmie Åkesson.

– Vi kan se att direkt efter pressträffen så kommer rycket uppåt, säger opinionschefen Johan Martinsson.

De nya väljarna kommer framför allt kommer från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Trots lyftet är avståndet mellan blocken fortsatt tydligt. Skillnaden uppgår till 4,4 procentenheter till oppositionens fördel.