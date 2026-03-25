Miraklet: L är över spärren

Publicerad 25 mars 2026 kl 08.36

Inrikes. Simona Mohamsson tycks ha lyckats med sin SD-strategi. Liberalerna klättrar över riksdagsspärren i en ny mätning – efter att tidigare ha legat på mellan 1 och 2 procent i opinionen. Sverigedemokraterna backar i samma mätning med 1,3 procentenheter och landar på 19,9 procent.

Liberalerna når 4,5 procent i Aftonbladet/Demoskops marsmätning. Det är första gången sedan december 2022 som partiet ligger över spärren.

Partiledaren Simona Mohamsson beskriver det som ett genombrott.

– Det känns såklart jätteroligt. Jag välkomnar alla röster till Liberalerna, säger hon till Aftonbladet.

Stödet har ökat med 2,0 procentenheter på en månad. Enligt Demoskop sammanfaller uppgången med presskonferens den 13 mars, då Mohamsson kramade SD-ledaren Jimmie Åkesson.

– Vi kan se att direkt efter pressträffen så kommer rycket uppåt, säger opinionschefen Johan Martinsson.

De nya väljarna kommer framför allt kommer från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Trots lyftet är avståndet mellan blocken fortsatt tydligt. Skillnaden uppgår till 4,4 procentenheter till oppositionens fördel.

Misstänkta flickan fångad på bild – efter avrättningen vid fotbollsplanen

Tonårspojke i Vårby gård sköts ihjäl med flera skott. Hon tros ligga bakom dådet.0 

"Skrämmande": Växande vreden när storbankerna stoppar kontanter och stänger konton

Allt fler får nog av terrorn.. "Banken har slutat vara en servicepartner och blivit en fientlig kontrollmakt."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.