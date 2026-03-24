Misstänkta flickan fångad på bild – efter avrättningen vid fotbollsplanen

En tonårspojke sköts med flera skott vid en fotbollsplan i Vårby gård söder om Stockholm på måndagseftermiddagen. Han fördes till sjukhus men avled senare av sina skador.

Enligt uppgift befann sig en tonårsflicka i området i samband med skjutningen. Vittnen ska ha sett henne före dådet, enligt Aftonbladet.

Kort efter händelsen fångades en flicka på övervakningskameror i närheten av brottsplatsen.

Polisen misstänker att hon kan ha varit skytten – eller haft en roll i dådet, enligt Aftonbladet.

Ingen person har gripits och en omfattande insats pågår för att hitta den misstänkta.

"Förundersökningen är inne i ett intensivt skede med bl.a. förhör och tekniska undersökningar", uppger Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

Enligt uppgifter källor utreds kopplingar till en pågående konflikt i den kriminella miljön i södra Stockholm.