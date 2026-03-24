Misstänkta flickan fångad på bild – efter avrättningen vid fotbollsplanen

Publicerad 24 mars 2026 kl 17.38

Utrikes. En tonårspojke sköts ihjäl vid en fotbollsplan i Vårby gård. Kort efter dådet fångades en misstänkt flicka på övervakningskamera, rapporterar Aftonbladet.

En tonårspojke sköts med flera skott vid en fotbollsplan i Vårby gård söder om Stockholm på måndagseftermiddagen. Han fördes till sjukhus men avled senare av sina skador.

Enligt uppgift befann sig en tonårsflicka i området i samband med skjutningen. Vittnen ska ha sett henne före dådet, enligt Aftonbladet.

Kort efter händelsen fångades en flicka på övervakningskameror i närheten av brottsplatsen.

Polisen misstänker att hon kan ha varit skytten – eller haft en roll i dådet, enligt Aftonbladet.

Ingen person har gripits och en omfattande insats pågår för att hitta den misstänkta.

"Förundersökningen är inne i ett intensivt skede med bl.a. förhör och tekniska undersökningar", uppger Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

Enligt uppgifter källor utreds kopplingar till en pågående konflikt i den kriminella miljön i södra Stockholm.

Nyheter från förstasidan

Här slår ryska drönaren ner vid 1600-talskyrkan i Lviv

Fräcka attacken mitt i stan – mitt på dagen. Två uppges vara allvarligt skadade.0 

Ekonominyheter

"Skrämmande": Växande vreden när storbankerna stoppar kontanter och stänger konton

Allt fler får nog av terrorn.. "Banken har slutat vara en servicepartner och blivit en fientlig kontrollmakt."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

