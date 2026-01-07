Missing People söker efter försvunna Hanna

Organisationen har gått ut med en efterlysning och ber nu allmänheten om hjälp.

Sedan Hanna senast observerades i Uddevalla på tisdagseftermiddagen har ingen haft kontakt med henne.

Enligt signalementet har Hanna långt cendréfärgat hår. Hon är cirka 166 centimeter lång och väger omkring 67 kilo.

Vid försvinnandet bar hon en gulbeige tjocktröja med huva, en kort svart jacka samt blå jeans.

Den som kan ha sett Hanna eller har uppgifter som kan leda till att hon hittas uppmanas att kontakta polisen på 114 14.