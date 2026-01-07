© Missing People
Försvunna Hanna, till vänster.

Missing People söker efter försvunna Hanna

Publicerad 7 januari 2026 kl 18.43

Inrikes. En stor sökinsats pågår i Uddevalla efter att 18-åriga Hanna anmälts försvunnen. Hon sågs senast på eftermiddagen den 6 januari, uppger Missing People Sweden.

Dela artikeln

Organisationen har gått ut med en efterlysning och ber nu allmänheten om hjälp.

Sedan Hanna senast observerades i Uddevalla på tisdagseftermiddagen har ingen haft kontakt med henne.

Enligt signalementet har Hanna långt cendréfärgat hår. Hon är cirka 166 centimeter lång och väger omkring 67 kilo.

Vid försvinnandet bar hon en gulbeige tjocktröja med huva, en kort svart jacka samt blå jeans.

Den som kan ha sett Hanna eller har uppgifter som kan leda till att hon hittas uppmanas att kontakta polisen på 114 14.

Familjen som flydde Sverige

Sofia, 12, om skräcktiden i socialtjänstens muslimska familjehem: "Hemskt"

Sverige tvångsplacerade henne hos arabisk bidragsfamilj. Då "kidnappade" pappan sina egna döttrar och flydde landet – nu talar hon ut i utländsk media.0 Plus

Nyanlände Abdullah: "Jag har kommit för att stanna för evigt – inte jobba"

Lovar ta hit sin "lilla familj" på tio personer för att leva på bidrag resten av livet. Får förstklassig service och gratis tandvård.0 Plus

Skräcksomalier dök upp vid barnfamiljens frukost: "Jag vill knulla"

"Vad håller du på med jävla somalier?" Borlänge-familjen vågade inte bo kvar efter mardrömslika upplevelsen.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Efterlyst illegal invandrare avrättade Rio, 16: Nu ska han utvisas – men bara i tio år

Tonåringen sköts ihjäl på väg hem från gymmet. Mördaren hade utvisningsbeslut – kontrollerades och släpptes dagar före dådet.0 

Ekonominyheter

Coop höjde priserna mest under 2025

Stora skillnader mellan matkedjorna.. Så mycket ökade priserna under förra året.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.