© Regeringen, FT BILD/ARKIV
 

Uppgift: SD har lovat L folkomröstning om euro

Publicerad 13 mars 2026 kl 11.16

Inrikes. Liberalerna uppges vara på väg att ändra sin hållning och acceptera Sverigedemokraterna i regeringsställning. Enligt källor inom partiet har man gjort en överenskommelse med SD-ledningen – och i utbyte ska L få en folkomröstning om att införa euro i Sverige.

Dela artikeln

Uppgifterna om att L är på väg att avskaffa sin "röda linje" mot SD rapporterades först av Kvartal och har därefter bekräftats av flera L-källor till Dagens ETC.

Enligt dessa källor har L gjort en uppgörelse med SD-ledningen. I utbyte ska Liberalerna få genomslag för delar av sin politik, bland annat kravet på en folkomröstning om svenskt medlemskap i eurosamarbetet.

En SD-källa uppger sig för Expressen inte ha "hört ett skit" om överenskommelsen.

– Om man har förhandlat bort eurofrågan utan att förankra det i partiet kommer det bli storm. Det blir inte populärt, säger en annan anonym källa från riksdagsgruppen till tidningen.

Den icke namngivna riksdagsledamoten förklarar också att SD:s gräsrötter "aldrig någonsin" kommer gå med på att jobba med att rädda kvar Liberalerna i riksdagen.

Planen har enligt Dagens ETC arbetats fram inom en mycket begränsad krets högst upp i L-ledningen och ska inte ha förankrats i partistyrelsen.

På fredagen samlas partistyrelsen till möte i Stockholmsområdet. Även partiets riksdagsgrupp och ordförandena i länsförbunden har kallats in.

Liberalerna ligger i dag på mellan 1 och 2 procent i opinionsmätningarna. Enligt uppgifter inom partiet hoppas ledningen att en ny strategi gentemot SD ska kunna locka stödröster inför valet.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 58040353

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 58040354

Varnish cache server

JD Vance slingrar sig om krigsstödet: "Tänker inte berätta" vad han tycker

Ska ha avrått Trump – men stannat kvar som vicepresident. Nu vägrar han säga någonting i sak om krigsföretaget – som blir allt dyrare.0 

Ekonominyheter

Riksbanken: Inför kontanttak för köp i butik

Så mycket ska du få handla för – men inte mer.. "Nu lägger vi en ram kring detta."0 

