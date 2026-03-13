Uppgift: SD har lovat L folkomröstning om euro

Uppgifterna om att L är på väg att avskaffa sin "röda linje" mot SD rapporterades först av Kvartal och har därefter bekräftats av flera L-källor till Dagens ETC.

Enligt dessa källor har L gjort en uppgörelse med SD-ledningen. I utbyte ska Liberalerna få genomslag för delar av sin politik, bland annat kravet på en folkomröstning om svenskt medlemskap i eurosamarbetet.

En SD-källa uppger sig för Expressen inte ha "hört ett skit" om överenskommelsen.

– Om man har förhandlat bort eurofrågan utan att förankra det i partiet kommer det bli storm. Det blir inte populärt, säger en annan anonym källa från riksdagsgruppen till tidningen.

Den icke namngivna riksdagsledamoten förklarar också att SD:s gräsrötter "aldrig någonsin" kommer gå med på att jobba med att rädda kvar Liberalerna i riksdagen.

Planen har enligt Dagens ETC arbetats fram inom en mycket begränsad krets högst upp i L-ledningen och ska inte ha förankrats i partistyrelsen.

På fredagen samlas partistyrelsen till möte i Stockholmsområdet. Även partiets riksdagsgrupp och ordförandena i länsförbunden har kallats in.

Liberalerna ligger i dag på mellan 1 och 2 procent i opinionsmätningarna. Enligt uppgifter inom partiet hoppas ledningen att en ny strategi gentemot SD ska kunna locka stödröster inför valet.