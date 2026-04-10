Misstänkt terrorist gripen: "Allvarliga misstankar"

Publicerad 10 april 2026 kl 13.15

Inrikes. En person har anhållits misstänkt för förberedelse till terrorbrott. Säkerhetspolisen utreder ärendet.
– Jag kan bara konstatera att brottsmisstankarna är allvarliga, säger Säpos presschef Karl Melin till SVT.

Personen ifråga greps under fredagsmorgonen och har därefter anhållits misstänkt för förberedelse till terrorbrott, enligt Åklagarmyndigheten.

Misstankarna gäller även deltagande i en terrororganisation, vilket rubriceras som grovt brott. Personen är anhållen på sannolika skäl.

Utredningen leds av Säkerhetspolisen, som inte vill gå in på detaljer.

– Inte i nuläget. Det är ju en fortsatt rättsprocess och det är mycket möjligt att det kan finnas mer information att ge längre fram, säger Säpos presschef Karl Melin till SVT.

Åklagaren Carl Mellberg vid Riksenheten för säkerhetsmål vill inte heller kommentera ärendet eller vilken typ av terrororganisation det gäller.

Den misstänkta ska förhöras i Stockholms tingsrätt under söndagen.

Pål Jonson på Bilderbergmötet

Wallenberg har bjudit in försvarsministern till ljusskygga elitmötet. Nu pekas Jonson ut som landsförrädare.0 

Stockholmsbörsen rusar – med över 4 procent

Vapenvilan ger glädjeyra på marknaden.. Men stora frågetecken finns kring uppgörelsen med Iran.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

