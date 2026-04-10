Misstänkt terrorist gripen: "Allvarliga misstankar"

Personen ifråga greps under fredagsmorgonen och har därefter anhållits misstänkt för förberedelse till terrorbrott, enligt Åklagarmyndigheten.

Misstankarna gäller även deltagande i en terrororganisation, vilket rubriceras som grovt brott. Personen är anhållen på sannolika skäl.

Utredningen leds av Säkerhetspolisen, som inte vill gå in på detaljer.

– Inte i nuläget. Det är ju en fortsatt rättsprocess och det är mycket möjligt att det kan finnas mer information att ge längre fram, säger Säpos presschef Karl Melin till SVT.

Åklagaren Carl Mellberg vid Riksenheten för säkerhetsmål vill inte heller kommentera ärendet eller vilken typ av terrororganisation det gäller.

Den misstänkta ska förhöras i Stockholms tingsrätt under söndagen.