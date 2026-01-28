Moderaterna kan införa euro vid valvinst

Frågan om euron aktualiserades under en riksdagsdebatt på tisdagen.

Sverige sade nej till valutan i folkomröstningen 2003, men enligt Svantesson har spelar det ingen roll.

– Det är mycket som har hänt sedan 2003, säger hon.

Det folkliga stödet är fortsatt lågt. En SCB-undersökning från 2025 visade att 32 procent av svenskarna var positiva till euron.

Om Moderaterna får fortsatt regeringsinflytande vill Svantesson tidigt tillsätta en ny statlig utredning om att införa EU-valutan. Hon hänvisar bland annat till utvecklingen i omvärlden, med finansiella kriser, ett försämrat säkerhetsläge i Europa och förändringar i USA:s politik.

– Listan på förändringar kan göras lång, säger finansministern.

Hon framhåller att en ny analys behöver väga både ekonomiska och säkerhetspolitiska aspekter.

– Jag vill ta initiativ tidigt till en djup analys av fördelar och nackdelar – också med tanke på det säkerhetspolitiska läget vi befinner oss i, säger Svantesson enligt SVT.

Samtidigt konstaterar hon att många av de argument som diskuterades inför folkomröstningen fortfarande är relevanta.

Moderaterna är för ett införande av euron, en linje som även Liberalerna driver. Centerpartiet och Kristdemokraterna har sagt ja till att åtminstone utreda frågan. Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet säger nej, och Socialdemokraterna har inte signalerat något intresse av att driva frågan.