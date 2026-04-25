Arkitektfirman Dorte Mandrups förslag till nya stadskärna i Karlskrona har satt skräck i befolkningen – men alla politiker vill gå vidare med förslaget utom SD.

Modernism fulaste byggstilen

Publicerad 25 april 2026 kl 18.02

Arkitektur. En ny studie från Karlskrona visar att moderna byggnader anses fulast och att klassiska ideal dominerar både hos allmänheten och bland personer med arkitektbakgrund, skriver Blekinge Läns Tidning.

Som en del av masterprogrammet i stadsplanering vid Blekinge Tekniska Högskola gjorde Binai Ahmad, 29, en mätning av hur invånare ser på olika arkitekturstilar.

Studien bygger på intervjuer med 143 personer och visar att jugend och 1800-talsklassicism är mest uppskattade, medan modernism och i synnerhet den socialdemokratiskt präglade så kallade funktionalismen får klart lägst betyg.

– Det är helt tvärtemot vad jag trodde, säger Ahmad till BLT, som hade förväntat sig mer respekt för mer erkänd och påstått vacker modernism.

Arkitektfirman Dorte Mandrup verkar samtidigt få förverkliga ett modernistiskt jättebygge mitt i Karlskronas stadskärna, som får usla 2,94 av 5 möjliga poäng i undersökningen.

Arkitekter var bara något mer positiva än allmänheten.

"Vidrigt att förstöra ett världsarv med denna dynga", svarar en person i studien.

"Det här ser genuint ut som skit", svarar en annan.

– Allmänheten ser världsarvet som något som ska skyddas genom anpassning, medan arkitekterna problematiserar världsarvsstatusen, säger Binai Ahmad.

Planerna på ett nytt kulturhus och bibliotek i Karlskrona har godkänts politiskt, eftersom även politikerna vill "problematisera världsarvsstatusen" till en beräknad kostnad på 0,4 miljarder kronor.

Karlskrona får samtidigt ca en miljard kronor i bidrag från det kommunala utjämningssystemet varje år.

Det enda partiet som är emot bygget är för närvarande Sverigedemokraterna.

