MSB skickar 500 nödbostäder till Turkiet

Efter samverkan mellan Sverige och EU har EU-kommissionen beslutat att aktivera den EU-gemensamma beredskapen för att stödja drabbad befolkning med nödbostäder.

Det innebär att 500 nödbostäder med plats för fem personer i varje skickas från Sverige till Turkiet.

Just nu pågår arbete för att skicka en samlad resurs med nödbostäder, sängar, värmare och annan nödvändig utrustning för att hjälpa de människor vars hem förstörts.

Utöver detta skickar MSB ett insatsteam för att säkerställa att resursen transporteras till de jordbävningsdrabbade områdena och att de sätts upp tillsammans med de lokala organisationerna på plats. Insatsen genomförs inom ramen för rescEU och huvuddelen av insatsen finansieras av EU.

– Fokus just nu är det viktiga hjälparbetet med att förse människor med förnödenheter såsom mat, vatten, skydd, mediciner och boenden med mera. Fördelen med den typ av nödboende som vi nu skickar är att de går att etablera relativt snabbt och samtidigt användas under en längre tid när återuppbyggnad av raserade hus genomförs, säger Per Velandia, enhetschef på enheten för humanitära insatser på MSB, i ett uttalande.