Musk: Epstein-utredningen släpps inte – för Trump är med i den

Konflikten mellan de tidigare allierade exploderade efter att Musk öppet kritiserat Trumps senaste budgetförslag, som han kallade ”en styggelse fullt av överflödigt fläsk”.

Trump svarade med att kalla Musk otacksam och hotade att dra in statliga kontrakt till Teslas och SpaceX:s verksamhet.

På sin plattform X svarade Musk då med en sin mest laddade anklagelse hittills:

"Dags att släppa den riktigt stora bomben: Donald Trump finns med i Epstein-dokumenten. Det är den verkliga anledningen till att de inte offentliggjorts. Ha en trevlig dag, DJT.”

Han följde upp med:

”Spara det här inlägget – sanningen kommer att komma fram.”

Mark this post for the future. The truth will come out.

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025