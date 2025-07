JP Morgan uppmanade fysiker träffa Epstein: "Del av hemligt nätverk"

I en uppmärksammad intervju i podcasten The Diary of a CEO avslöjar fysikern och tidigare Thiel Capital-direktören Eric Weinstein att JP Morgan försökte koppla ihop honom med den ökände finansmannen Jeffrey Epstein – under förevändning att de skulle prata vetenskap.

Men enligt Weinstein handlade det om något helt annat.

– Det kändes som ett test, säger han i samtalet med poddaren Steven Bartlett.

Weinstein, som har en doktorsexamen i matematik och är känd för sin kritik mot akademins inre kretsar, beskriver hur han blev kontaktad av personer högt upp i JP Morgans hierarki. De ville att han skulle träffa Epstein för att prata avancerad fysik och möjliga investeringar i forskning.

Men mötet – som skedde långt innan Epstein greps – väckte snabbt hans misstankar.

– Han visade inget riktigt intresse för ämnet. Det handlade inte om vetenskap. Det handlade om social ingenjörskonst, säger Weinstein.

Enligt Weinstein var Epstein inte en isolerad figur. Snarare agerade han som ett nav i ett större system som kombinerade underrättelsestrukturer, elitnätverk och en akademisk fasad.

– Epstein var inte en lone wolf. Han var ett nav i ett system – och vetenskap var ett av dess språk, säger han.

Tidiga uppgifter om att Jeffrey Epstein dokumenterade amerikanska makthavare när de hade sex med underåriga prostituerade är inte nya. Och inte heller kopplingarna som knyter Epstein till Israel och underrättelseväsendet där.

– Jag vet inte vem Jeffrey Epstein var, men jag skulle definitivt satsa pengar på att han var en produkt av åtminstone en eller flera delar av underrättelsetjänsten. Jag vet inte vem han var. Jag vet inte vem som styrde honom. Han var definitivt inte någon finansman i vanlig bemärkelse. Det var en täckmantel, säger Weinstein.

Bartlett frågade om Weinstein träffat Epstein, och Weinstein bekräftar det.

– Han var ingen finansman när jag träffade honom.

Epstein beskrivs istället som en "underlig typ" som "inte verkade veta särskilt mycket om valutahandel."

Journalisten Glenn Greenwald summerar Epsteins kopplingar till Israels regering på X:

"1) En av Epsteins närmaste vänner var Israels tidigare premiärminister Ehud Barak;

2) En viktig källa till Epsteins stora, om än mystiska, förmögenhet var Les Wexner, vars huvudsakliga livsengagemang är Israel;

3) Ghislaine Maxwells far – miljardären Robert Maxwell – var Mossadagent och dog under mystiska omständigheter efter att det avslöjades.

Trots att Maxwell (född i en judisk familj i Tjeckoslovakien som Ján Ludvík Hyman Binyamin Hoch, FT:s anm.) var britt fick han en statsbegravning i Israel när han dog;

4) Epstein fick kunglig behandling när han besökte Israel;

5) Epstein finansierade stora investeringar i israelisk teknik.

... Men okej, om Epstein inte hade några kopplingar till israelisk underrättelsetjänst – eller någon annan underrättelsetjänst – vilket teoretiskt är möjligt, varför kan då inte Pam Bondi, CIA och FBI säga det?"

I intervjun i podden framkommer att middagar, donationer och påstådd filantropi blev sätt att närma sig strategiskt viktiga personer i USA. Målet, enligt Weinstein, var att identifiera, kompromettera eller rekrytera individer som kunde vara användbara.

Att det var just JP Morgan som tog initiativ till mötet gör det hela än mer anmärkningsvärt. Banken har redan tidigare kopplats till Epstein, bland annat genom en civilrättslig stämning från Jungfruöarna där man anklagats för att ha fortsatt samarbeta med honom trots vetskap om hans bakgrund.

– Det var som att jag blev utvärderad, säger Weinstein.

Han spekulerar i att hela mötet var iscensatt för att testa hans reaktion – inte för att diskutera någon verklig investering.

I intervjun uttrycker Weinstein också frustration över hur institutioner som Harvard och MIT – och flera profiler inom techvärlden – valde att acceptera Epsteins pengar, trots upprepade varningssignaler.

Han menar att detta visar hur sårbara även de mest prestigefyllda miljöerna kan vara för manipulation, så länge det sker med rätt språk och rätt kontakter.