Musks AI-utmanare mer vänsterextrem än ChatGPT

David Rozado, en forskare inom visuell analys, testade att utsätta Grok för flera typer av ideologiska frågesporter och fick hela tiden liknande resultat.

Grok var "etablissemangsliberal", "vänsterliberal" och – kanske mest fördande för Musks konservativa fanbase – "progressiv".

Grok's political preferences are similar to those of ChatGPT pic.twitter.com/3x4vDKJzWG

— David Rozado (@DavidRozado) December 8, 2023