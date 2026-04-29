Nära 300 gripna i svenskledd insats mot gängvärvning

Publicerad 29 april 2026 kl 10.08

Inrikes. En svenskledd polisinsats mot digital rekrytering till grov brottslighet har lett till nästan 300 gripanden – varav nära hälften kopplade till de svenska kriminella miljöerna.

Dela artikeln

Operationen, som inleddes i april 2025 i samarbete med Europol och 10 andra europeiska länder, har under sitt första år lett till att 280 personer gripits runt om i världen.

Insatsen riktar sig mot det som kallas violence-as-a-service, det vill säga digital rekrytering och koordinering av våldsbrott.

– Vi har sett stora vinster med att samarbeta i en internationell kontext och har kunnat gripa väldigt många individer inom violence-as-a-service och förhindrat våldsbrott på flera platser i Europa genom ökad informationsdelning, säger polisintendenten Theodor Smedius vid polisens nationella operativa avdelning.

Trots insatsen fortsätter rekryteringen av unga.

– Det står väldigt tydligt för oss att utredning och lagföring som enskild åtgärd inte räcker. Det är därför vi angriper problemet från flera håll samtidigt. Centralt i det arbetet är vårt fördjupade samarbete med techbolag som tillhandahåller tjänster där den digitala rekryteringen och planeringen av våldsbrott sker, säger han.

Polisen har identifierat över 14.000 konton kopplade till fenomenet och gripit sex så kallade high value targets.

Flera techbolag har initierat fördjupade samarbeten med polisen och flera möten har hållits med bland andra Google, Meta, Tiktok och Snapchat det senaste året.

– Det är en positiv utveckling. Samtidigt finns det plattformar som fortfarande inte kommer till bordet. Mer måste hända. Vi tillhandahåller löpande kunskap till techbolagen och de har tekniken. Det är hög tid att de använder tillgänglig teknik för att öka självmonitoreringen och självsaneringen på sina plattformar för att skydda barn och unga, säger Theodor Smedius.

Myndigheten driver också på för lagändringar som ska göra det möjligt att snabbt ta bort brottsrelaterat innehåll.

– Det senaste året har framsteg skett inom området. Bland annat ser vi plattformar som väljer att inte införa end-to-end-kryptering och i Sverige har vi ett lagförslag på bordet om att polisen ska kunna beordra plattformar att plocka ner våldsdrivande innehåll online, såsom rekryteringsannonser, inom en timme. Det är välkommet och nödvändigt, säger han.

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.