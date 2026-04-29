V-kvinna stal julklappar från behövande barn – döms

Emily Andersson, som haft roller i V som både gruppledare och kassör, döms för 11 fall av förskingring och 35 fall av trolöshet mot huvudman.

Brotten rör både hennes arbete på Clas Ohlson och hennes uppdrag inom partiet.

Utredningen visar att hon använt partiets bankkort för inköp som sedan återförts till hennes privata konto genom falska returer.

Hon tog också presentkort som Vänsterpartiet skulle dela ut till utsatta barn under välgörenhetseventet "Jul i gemenskap" – och köpte saker för dem till sig själv i stället.

Vid rättegången erkände Emily Andersson delar av gärningarna, men hävdade att hon inte orsakat partiet någon skada och att pengarna ska ses som ersättning för hennes arbete.

– Det var kompensation för allt jag själv lagt på partiet, sade hon i rätten enligt Göteborgs-Posten.

Hon fortsatte:

– Jag har gjort ganska mycket för partiet. Jag har varit den som kört, handlat, källsorterat. Folk har inte avlastat.

"Bortom all skam"

Tingsrätten avfärdar resonemanget och slår fast att Emily Andersson utnyttjat sin förtroendeställning för egen vinning.

"Hon hade inte rätt att kompensera sig för kostnader som hon påstår sig ha haft och förfarandet har därmed inneburit skada för Vänsterpartiet i Alingsås", står det i domen.

"Emily Andersson har alltså agerat på egen hand och i det fördolda för att tillgodogöra sig pengar och varor utanför partiets kontroll. Detta agerande innebär att Emily Andersson missbrukade den förtroendeställning som hon hade."

Påföljden blir villkorlig dom och dagsböter på 18.000 kronor. Emily Andersson ska även betala skadestånd till Clas Ohlson och till Vänsterpartiet Alingsås.

V-ordföranden Marcus Wallin uppger sig vara nöjd med domen.

– Det här var en person som agerade utanför alla rimliga gränser. Och bedrog både oss och alingsåsarna. Framför allt de behövande barnen med julklappsinsamlingen. Det är bortom all skam, säger tidigare ordföranden Marcus Wallin till GP.