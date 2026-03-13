Nära 3.000 skadade israeler

Publicerad 13 mars 2026 kl 11.56

Utrikes. Nästan 3.000 personer i Israel har skadats sedan kriget mellan Israel och Iran inleddes i slutet av februari. Det uppger Israels hälsodepartement.

Enligt departementet har sammanlagt 2.975 skadade israeler förts till sjukhus sedan kriget började den 28 februari.

Av dessa vårdas fortfarande 85 personer på sjukhus, däribland nio i allvarligt tillstånd.

I Israel råder hård censur och israeler är förbjudna att dokumentera och sprida bilder och videor på förödelsen efter de många iranska robotnedslagen i framför allt Tel Aviv.

Iranska myndigheter uppger att omkring 1.300 människor har dödats och över 10.000 skadats i Iran till följd av de amerikanska och israeliska attackerna.

Nyheter från förstasidan

JD Vance slingrar sig om krigsstödet: "Tänker inte berätta" vad han tycker

Ska ha avrått Trump – men stannat kvar som vicepresident. Nu vägrar han säga någonting i sak om krigsföretaget – som blir allt dyrare.0 

Ekonominyheter

Riksbanken: Inför kontanttak för köp i butik

Så mycket ska du få handla för – men inte mer.. "Nu lägger vi en ram kring detta."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

