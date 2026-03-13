Nära 3.000 skadade israeler

Enligt departementet har sammanlagt 2.975 skadade israeler förts till sjukhus sedan kriget började den 28 februari.

Av dessa vårdas fortfarande 85 personer på sjukhus, däribland nio i allvarligt tillstånd.

I Israel råder hård censur och israeler är förbjudna att dokumentera och sprida bilder och videor på förödelsen efter de många iranska robotnedslagen i framför allt Tel Aviv.

Iranska myndigheter uppger att omkring 1.300 människor har dödats och över 10.000 skadats i Iran till följd av de amerikanska och israeliska attackerna.