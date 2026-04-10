Nato-chefen: Därför kallade jag Trump "daddy"

Publicerad 10 april 2026 kl 09.38

Utrikes. Natos generalsekreterare Mark Rutte ger nu en förklaring till ett uttalande som fick stor spridning i juni förra året – då han kallade Donald Trump för "daddy". Det handlar om språkförbistring, hävdar den 59-årige liberalen i ett resonemang som är svårt att hänga med i.

Bakgrunden var enligt Mark Rutte – som hånats för sitt smörande för presidenten – att Trump beskrev konflikten mellan Israel och Iran som två barn på en skolgård som slåss.

Rutte svarade:

– Pappa ("daddy") måste använda hårt språk.

Uttalandet väckte stor uppmärksamhet, men först nu ger Rutte sin egen förklaring till det inträffade. Under ett framträdande vid Ronald Reagan Institute fick han frågan om han fortfarande ser Trump som sin "daddy".

Rutte påstår i ett resonemang att det rörde sig om ett språkproblem:

– På nederländska skulle man säga – översättningen av "din far" är "daddy" – och jag sa "ibland måste pappa vara arg".

Nato-chefen understryker att han inte avsåg att kalla Trump för sin egen "daddy".

– Så jag kallade honom inte min daddy, påstår han.

Mark Rutte medger samtidigt att ordvalet fått konsekvenser för honom:

"Får leva med det resten av mitt liv"
– Men "daddy" har förstås alla möjliga särskilda betydelser, och nu får jag leva med det resten av mitt liv.

Han säger också att både han själv och Trump har skämtat om saken i efterhand:

– Jag tar på mig det. Och presidenten gör det. Han tog fram t-shirts, han gjorde en film, "Daddy is home", när han återvände till USA. Det är därför jag gillar honom så mycket.

– Man gör misstag när man inte talar sitt modersmål – jag beklagar det.

