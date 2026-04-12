Iran avslår USA:s krav – kriget fortsätter och sundet stängs

– Iranierna har valt att inte gå med på våra villkor, säger vicepresident JD Vance på en pressträff i Islamabad.

– Jag tror att det är sämre nyheter för Iran än för USA, säger han.

Samtalen pågick i 21 timmar med pakistanska medlare, men avslutades utan överenskommelse. Den amerikanska delegationen lämnar nu landet och återvänder hem.

– Vi åker härifrån, säger Vance.

Han uppger att USA kräver ett tydligt åtagande från Iran att inte skaffa kärnvapen eller kapacitet att ta fram sådana.

Från iranskt håll beskrivs de amerikanska kraven som orimliga, särskilt kring kärnprogrammet och Hormuzsundet.

”De orimliga kraven från den amerikanska sidan hindrade förhandlingarnas framsteg”, uppges i iransk statlig radio.

Enligt Irans utrikesdepartement fanns samsyn i vissa frågor, men oenighet i ett par avgörande punkter.

– Till slut nådde samtalen ingen överenskommelse, säger talespersonen Esmaeil Baqaei.

Han betonar att läget präglats av misstro efter den senaste konflikten och att ett genombrott därför inte var väntat.

– Därför var det inte att förvänta att samtalen skulle nå konsensus, säger Baqaei.

USA:s president Donald Trump kommenterade läget under lördagskvällen och tonade ner betydelsen av en uppgörelse.

– Vi har fullständigt besegrat landet, så låt oss se vad som händer. Kanske gör de en deal, kanske inte, det spelar ingen roll, säger han till reportrar.

Bristen på uppgörelse gör nu att Hormuzsundet åter stängs för västallierade fartyg och att kriget både i Iran och Libanon fortsätter. Hur marknaderna, och i synnerhet råvarumarknaderna, reagerar på nyheten återstår att se.