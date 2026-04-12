Iran avslår USA:s krav – kriget fortsätter och sundet stängs

Publicerad 12 april 2026 kl 09.20

Utrikes. USA och Iran har avbrutit fredssamtalen med Iran efter långa förhandlingar i Pakistan. Parterna står för långt ifrån varandra, enligt amerikanska företrädare.

– Iranierna har valt att inte gå med på våra villkor, säger vicepresident JD Vance på en pressträff i Islamabad.

– Jag tror att det är sämre nyheter för Iran än för USA, säger han.

Samtalen pågick i 21 timmar med pakistanska medlare, men avslutades utan överenskommelse. Den amerikanska delegationen lämnar nu landet och återvänder hem.

– Vi åker härifrån, säger Vance.

Han uppger att USA kräver ett tydligt åtagande från Iran att inte skaffa kärnvapen eller kapacitet att ta fram sådana.

Från iranskt håll beskrivs de amerikanska kraven som orimliga, särskilt kring kärnprogrammet och Hormuzsundet.

”De orimliga kraven från den amerikanska sidan hindrade förhandlingarnas framsteg”, uppges i iransk statlig radio.

Enligt Irans utrikesdepartement fanns samsyn i vissa frågor, men oenighet i ett par avgörande punkter.

– Till slut nådde samtalen ingen överenskommelse, säger talespersonen Esmaeil Baqaei.

Han betonar att läget präglats av misstro efter den senaste konflikten och att ett genombrott därför inte var väntat.

– Därför var det inte att förvänta att samtalen skulle nå konsensus, säger Baqaei.

USA:s president Donald Trump kommenterade läget under lördagskvällen och tonade ner betydelsen av en uppgörelse.

– Vi har fullständigt besegrat landet, så låt oss se vad som händer. Kanske gör de en deal, kanske inte, det spelar ingen roll, säger han till reportrar.

Bristen på uppgörelse gör nu att Hormuzsundet åter stängs för västallierade fartyg och att kriget både i Iran och Libanon fortsätter. Hur marknaderna, och i synnerhet råvarumarknaderna, reagerar på nyheten återstår att se.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 690011597

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 690011598

Varnish cache server

Ebba Busch påpekade att Åkesson sällan jobbar – ilska inom SD

Partiledarens lättja en het potatis. "Illojalt" att prata om den, enligt andra SD-toppar. 

Stockholmsbörsen rusar – med över 4 procent

Vapenvilan ger glädjeyra på marknaden.. Men stora frågetecken finns kring uppgörelsen med Iran. 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.