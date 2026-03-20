"Ner på knä!" – 12-årig flicka torterad av gäng på väg hem från skolan

Den grova misshandeln ägde rum den 3 mars i Leipzig när flickan var på väg hem från skolan.

Enligt polisen filmade de unga gärningskvinnorna händelseförloppet, och materialet spreds därefter på nätet.

I ett av videoklippen syns offret och hennes plågoandar utanför en port. En flicka syns inte i bild, men hörs ge ordern:

– Ner på knä!

Den 12-åriga flickan lyder och ber därefter om ursäkt "för allt jag har gjort".

Medan gärningspersonerna skrattar säger en av dem, som håller i mobiltelefonen och filmar:

– Slå då.

En medgärningsman går fram till offret och delar ut en kraftig örfil.

– Vill du? frågar rösten bakom kameran.

– Självklart, alltid, svarar en annan flicka och slår till, följd av en tredje flicka ur gruppen.

Offret sitter kvar på knä och gör inte motstånd.

I ytterligare två videoklipp ses offret jagas, misshandlas och förnedras av gänget.

Polisen i Leipzig bekräftar att man utreder händelsen, skriver Focus. Enligt myndigheterna pågår förundersökning gällande grov misshandel, framställning av våldsskildringar samt olaga tvång. Av hänsyn till de unga inblandade ville polisen inte lämna ytterligare detaljer.

Flickan fick efter händelsen uppsöka sjukhus för medicinsk undersökning. Hennes far uttalar sig i tyska Bild.

– Detta är en fruktansvärd förnedring, här har gränser för hur man beter sig mot varandra överskridits rejält. Min dotter fick undersökas på sjukhus och jag har gjort en polisanmälan, säger fadern.

Carsten Stahl, som arbetar mot våld och mobbning, säger till Focus att våldsdåden inte är isolerade händelser. Han pekar på en kraftigt ökad våldsbenägenhet bland unga och menar att gärningspersonerna är medvetna om straffriheten.

– Ungdomarna vet numera att de under 14 år inte kan ställas till straffrättsligt ansvar för detta, och att de över 14 år endast får löjliga straff, som till exempel några timmars samhällstjänst eller liknande. De skrattar åt sådana straff och skryter till och med om sina våldsdåd och videor på sina sociala plattformar som Tiktok och Instagram, säger Stahl.

Han kräver nu skärpta lagar och menar att våldet annars kommer att eskalera ytterligare.