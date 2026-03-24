Netanyahu lovade Trump snabbt regimskifte

Enligt källor till New York Times lade Mossadchefen David Barnea fram en plan som gick ut på att den israeliska underrättelsetjänsten skulle kunna utlösa ett uppror och störta den iranska regeringen inom några dagar efter att kriget inletts.

Planen ska ha presenterats för både Netanyahu och högt uppsatta amerikanska företrädare redan i januari.

Trots tvivel från både amerikanskt håll och Israels militära underrättelsetjänst valde ledningen att gå vidare med vad som beskrivs som en "optimistisk syn" på möjligheterna att få till ett regimskifte.

Samtidigt gjorde CIA en helt annan bedömning och ansåg att ett fullständigt sammanbrott för regimen var ett "relativt osannolikt utfall".

Trots att en rad högt uppsatta iranska befattningshavare, däribland högste ledaren Ali Khamenei, dödats under konflikten har regimen i Teheran inte fallit. Iran har i stället fortsatt med omfattande motattacker mot amerikanska och israeliska mål i regionen, och allt tyder på att befolkningen snarare har blivit mer lojal med de styrande än mindre efter att kriget inleddes.

Enligt New York Times ska Netanyahu internt ha "uttryckt frustration" över att planerna på regimskifte inte genomförts som tänkt.

Han ska också ha uttryckt oro för att Trump kan "avsluta kriget vilken dag som helst".

Samtidigt anklagar Iran Israel för att ha försökt destabilisera landet genom att elda på oroligheter. Irans utrikesminister Abbas Araghchi hävdar att Mossad var djupt inblandade i de våldsamma upplopp som skakade landet i början av året, och att detta gjordes för att ge Washington "en ursäkt" att ingripa militärt.