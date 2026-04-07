Netanyahu ringde Trump för att varna för fred

Publicerad 7 april 2026 kl 08.42

Utrikes. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu försökte stoppa en vapenvila med Iran under ett telefonsamtal med Donald Trump. Det uppger en israelisk tjänsteman för israeliska Channel 12, enligt Times of Israel.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ringde USA:s president Donald Trump på söndagen och varnade honom för att gå med på en vapenvila i kriget med Iran.

Det rapporterar Channel 12 med hänvisning till en högt uppsatt israelisk tjänsteman.

Samtalet ska formellt ha handlat om att Netanyahu ville gratulera Trump till att en amerikansk pilot räddats efter att ett F-15-planha skjutits ned över Iran.

Men enligt samma källa var det egentliga syftet att uttrycka oro över möjligheten till en vapenvila.

Netanyahu ska ha framfört att en vapenvila i det aktuella läget innebär betydande risker.

Trump uppges ha svarat att en vapenvila fortfarande är möjlig – men endast om USA:s krav uppfylls av Iran.

Enligt den israeliska tjänstemannen står Washington fast vid kravet att Iran ska lämna över allt anrikat uran och inte återuppta anrikning i framtiden.

Personer i Trumps närhet uppger samtidigt, enligt Channel 12, att presidenten vill nå en uppgörelse. De bedömer dock att Irans nuvarande position gör ett avtal osannolikt inom den närmaste tiden.

