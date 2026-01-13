Netanyahu vill avveckla USA:s bistånd till Israel

Benjamin Netanyahu säger att Israel under lång tid byggt upp en stark ekonomi och en avancerad försvarsindustri, vilket enligt honom gör det möjligt att ompröva relationen till USA när det gäller militärt stöd.

– Jag vill trappa ned det militära biståndet inom de kommande tio åren, säger Netanyahu i intervjun.

På frågan om han menar att stödet i slutändan ska ner till noll svarar han ja.

De jättelika överföringarna från de amerikanska skattebetalarna till Israel har möjliggjorts av Israellobbyns mycket starka kontroll över de amerikanska politikerna. Israels beteende i Gaza de senaste åren har dock lett till ett kraftigt växande motstånd mot politikernas relation till Israel både på vänster- och högerkanten i USA, och stödet bedöms nu vara hotat på sikt.

Den israeliske premiärministern betonar samtidigt att han inte vill bryta banden till USA eller tappa stöd bland amerikaner.

– Det här betyder inte att jag inte vill kämpa för lojaliteten och stödet från det amerikanska folket. Det vill jag. Man skulle vara galen om man inte gjorde det.

Israel får i dag mer än 3,8 miljarder dollar om året i militärt stöd från USA, huvudsakligen i form av vapen. Det nuvarande biståndsavtalet förhandlades fram under Barack Obamas presidenttid 2016 och löper ut 2028.

Uttalandet har väckt reaktioner i Washington. Den republikanske senatorn och krigshöken Lindsey Graham, som är en av Israels starkaste anhängare i USA:s kongress, säger att han vill skynda på processen.

– Ur mitt perspektiv som amerikan tycker jag inte att vi behöver vänta i tio år, säger Graham till Jewish Insider.

Han säger att han vill arbeta för att snabbare avveckla stödet och i stället använda pengarna till USA:s eget försvar.

– Varje dollar vi kan ta hem, från effektiviseringar eller från allierade som inte längre behöver pengarna, är välkommen för att stärka vår egen militär.

Netanyahus besked innebär en tydlig kursändring jämfört med uppgifter som kom så sent som i november 2025. Då rapporterade Axios att Israel i stället eftersträvade ett nytt 20-årigt biståndsavtal med USA, anpassat för att tilltala Donald Trumps administration.

I Israel har uttalandet mött kritik. Oppositionsledaren Yair Lapid anser att premiärministern agerat oprofessionellt.

– Det här är ingen anledning att överge ett så viktigt säkerhetssamarbete, säger Lapid till israeliska KAN News.

Han varnar för att en avveckling av stödet kan leda till högre skatter, försvaga Israels teknologiska försprång och ytterligare urholka det israelisk-amerikanska lobbyarbetet.