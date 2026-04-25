Norge inför 16-årsgräns för sociala medier

Den norska regeringen vill förbjuda barn under 16 år från att använda plattformar som Instagram, Tiktok och Snapchat. Syftet är att skydda unga från skadlig påverkan på nätet.

– Det här har jag tänkt på sedan dag ett som statsminister, säger Jonas Gahr Støre till NTB.

Förslaget motiveras bland annat med att unga blir beroende av tjänsterna och risken att barn utsätts för grooming eller rekryteras av kriminella nätverk.

– Det är orimligt att förvänta sig att ett barns hjärna ska kunna stå emot en utveckling som världens bästa ”datahjärnor” står bakom, säger Støre.

Australien införde nyligen en liknande åldersgräns och blev därmed först i världen med åtgärden.