Nya ukrainska hotet mot Orban: "Vi vet var han bor, vi vet var han sover"

En tidigare general i Ukrainas säkerhetstjänst SBU, Hryhorij Omelchenko, riktar i en tv-intervju ett direkt hot mot Viktor Orbans familj.

– Vi vet var han bor, var han sover, var han dricker öl och vin, röker vappenpipa, promenerar och träffar människor, säger Omelchenko i ukrainsk tv.

Han fortsätter med en varning till den ungerske regeringschefen.

– Han måste tänka på sina barnbarn.

BREAKING: Another threat to the life of Hungarian Prime Minister Viktor Orbán from Ukraine.



Hryhoriy Omelchenko, former MP and officer of the SBU, Ukraine's internal security service:



"He knows that after losing power, prison awaits him, or perhaps something worse...



"We… pic.twitter.com/tGkLlQ8J9E — Remix News & Views (@RMXnews) March 11, 2026

Fria Tider rapporterade förra veckan om hur Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kom med ett liknande hot mot Orban under ett filmat möte.

Zelenskyj noterade att han "hoppades" att Orban inte skulle blockera ett EU-lån på 90 miljarder euro till Ukraina.

– Vi kanske ska ge den här personens adress till våra väpnade styrkor, sade Zelenskyj.

Han nämnde inte "personen" vid namn, men det var av sammanhanget helt uppenbart att det var riktat mot Orban.

Bakgrunden är en växande konflikt mellan Budapest och Kiev. Orban har länge motsatt sig Ukrainas EU-ansökan och kritiserat EU:s ekonomiska och militära stöd till Kiev. Att han nu blockerar ett planerat jättelån från EU till Kiev har väckt stor vrede.

Zelenskyjanhängare har också reagerat kraftigt efter att ungerska myndigheter stoppat en mystisk transport med kontanter och guld tillhörande Ukraina.

Omelchenko hänvisar i sina uttalanden till den amerikansk-israeliska attack där Irans högste ledare Ali Khamenei dödades tillsammans med familjemedlemmar, och antyder att liknande metoder kan användas mot politiska motståndare.

Orban svarade på torsdagen i en video som publicerats på Facebook. Där säger han att hoten nu riktas mot hela familjen.

– Detta är ovanligt i våra liv, men vi kommer att lista ut hur vi ska anpassa oss.

Premiärministern uppger att han har kontaktat sina barn och barnbarn för att försäkra dem om att de inte ska bli rädda.

– Min fru kommer att spela en nyckelroll i detta.