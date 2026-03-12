Orban ringer upp sina barn för att berätta om dödshoten från Kiev i en video som publicerats på Facebook.

Nya ukrainska hotet mot Orban: "Vi vet var han bor, vi vet var han sover"

Publicerad 12 mars 2026 kl 16.16

Utrikes. Viktor Orban och hans familj hotas offentligt av en tidigare högt uppsatt ukrainsk säkerhetsofficer – som pratar om att ge den ungerske premiärministern samma behandling som Irans ayatolla Khamenei. Utspelet kommer bara dagar efter att Ukrainas president Vladimir Zelenskyj antytt att hans militär kan komma att tala med Orban "på sitt eget språk".

En tidigare general i Ukrainas säkerhetstjänst SBU, Hryhorij Omelchenko, riktar i en tv-intervju ett direkt hot mot Viktor Orbans familj.

– Vi vet var han bor, var han sover, var han dricker öl och vin, röker vappenpipa, promenerar och träffar människor, säger Omelchenko i ukrainsk tv.

Han fortsätter med en varning till den ungerske regeringschefen.

– Han måste tänka på sina barnbarn.

Fria Tider rapporterade förra veckan om hur Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kom med ett liknande hot mot Orban under ett filmat möte.

Zelenskyj noterade att han "hoppades" att Orban inte skulle blockera ett EU-lån på 90 miljarder euro till Ukraina.

– Vi kanske ska ge den här personens adress till våra väpnade styrkor, sade Zelenskyj.

Han nämnde inte "personen" vid namn, men det var av sammanhanget helt uppenbart att det var riktat mot Orban.

Bakgrunden är en växande konflikt mellan Budapest och Kiev. Orban har länge motsatt sig Ukrainas EU-ansökan och kritiserat EU:s ekonomiska och militära stöd till Kiev. Att han nu blockerar ett planerat jättelån från EU till Kiev har väckt stor vrede.

Zelenskyjanhängare har också reagerat kraftigt efter att ungerska myndigheter stoppat en mystisk transport med kontanter och guld tillhörande Ukraina.

Omelchenko hänvisar i sina uttalanden till den amerikansk-israeliska attack där Irans högste ledare Ali Khamenei dödades tillsammans med familjemedlemmar, och antyder att liknande metoder kan användas mot politiska motståndare.

Orban svarade på torsdagen i en video som publicerats på Facebook. Där säger han att hoten nu riktas mot hela familjen.

– Detta är ovanligt i våra liv, men vi kommer att lista ut hur vi ska anpassa oss.

Premiärministern uppger att han har kontaktat sina barn och barnbarn för att försäkra dem om att de inte ska bli rädda.

– Min fru kommer att spela en nyckelroll i detta.

Nyheter från förstasidan

JD Vance slingrar sig om krigsstödet: "Tänker inte berätta" vad han tycker

Ska ha avrått Trump – men stannat kvar som vicepresident. Nu vägrar han säga någonting i sak om krigsföretaget – som blir allt dyrare.0 

Ekonominyheter

Riksbanken: Inför kontanttak för köp i butik

Så mycket ska du få handla för – men inte mer.. "Nu lägger vi en ram kring detta."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.