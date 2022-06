Nyexaminerade poliser misshandlade oskyldig man – fastnade på film när de ljög ihop sig

Det var den 13 mars 2021 som de två nybakade poliserna – Alexander Maric, 31, och Herman Löthner, 25 – körde till en lägenhet i Landskrona för att tala en kraftigt berusad rysk man till rätta.

Mannens hustru och två tonårsbarn hade lämnat honom i lägenheten och gått till en granne eftersom de tyckte det var otrevligt att han var så full. Han hade dock inte varit våldsam eller hotfull.

Poliserna ville komma in i mannens bostad och bankade därför på hans dörr under mer än 20 minuter, men mannen ville inte släppa in dem. Han sade till dem att han bara var berusad och att han inte begått något brott. Han bad poliserna att gå därifrån.

När en glasruta i ytterdörren plötsligt gick sönder tog en av poliserna fram sin pepparsprej och sprejade genom den trasiga rutan i mannens ansikte. De gick sedan in i lägenheten och sprejade mer pepparsprej i mannens ansikte.

Mannen hade en övervakningskamera i sin hall som spelade in allt som hände i lägenheten.

Poliserna satte på honom handbojor, grep honom och förde honom till arresten. Där fick han tillbringa natten.

"Vi säger att han hotade döda oss"

Poliserna anmälde mannen för att ha mordhotat dem. På övervakningsfilmen hörs hur duon inne i lägenheten diskuterar hur de ska göra för att motivera ett gripande.

– Vi kan inte LOB:a honom hemifrån, vi skriver hot mot tjänsteman. Vi tar det, vi säger att han hotade döda oss, säger de i videon.

Tingsrätten anser att inspelningen visar hur poliserna, efter att de gripit mannen, kommit överens om att anmäla att han hotat dem trots att detta inte var sant.

Inspelningen visar enligt tingsrätten också att mannen under natten varken hotade poliserna eller betedde sig hotfullt mot dem. Det fanns också andra bevis som talade för detta. De båda poliserna döms därför för falsk angivelse.

Eftersom poliserna inte hade någon laglig rätt att gripa mannen döms de också för olaga frihetsberövande. Det fanns heller ingen rätt för dem att använda pepparsprej mot honom och de döms därför för misshandel. Härutöver har de båda gjort sig skyldiga till hemfridsbrott och en av poliserna också till dataintrång, enligt Lunds tingsrätt.

"Inte av en jävla ryss"

I en chat på Whatsapp natten till den 13 mars 2021 skröt Alexander Maric (AM) för två andra poliser (P1 och P2) om hur han använt OC (pepparsprej) på mannen.

AM: Va me tömma oc på en ryss haha

AM: Kommer bli så anmäld wa

P1: Haha göött

P1: Nädå

P1: Inte av en jävla ryss

AM: Haga

P2: Goooot

P2: Va va de för en

AM: Helt okänd

AM: Fylla som bråkar med familjen

AM: Så försökte vi prata genom dörren så slår han sönder bredvid så vi flög in och oca waah

P2: Hhah gottttt

AM: Haha ja

AM: Dunkade hans pära i golvet när han försökte spotta

AM: Så hade han en jävla kamera i taket haha

Rätten har kommit fram till att straffvärdet för de brott poliserna begick egentligen är fängelse i ett år och fyra månader. Eftersom de kommer att bli avskedade döms de dock till ett års fängelse.

Mannen utsattes enligt domstolen för en mycket allvarlig kränkning då han blev anklagad för något han inte gjort. Han har också haft ont under en tid efter misshandeln och mått mycket dåligt efter händelsen. Poliserna ska därför tillsammans betala drygt 100.000 kronor i skadestånd till mannen.

– Det är första gången jag dömer poliser till ett så långt fängelse­straff, säger chefsrådmannen Thed Adelswärd i ett uttalande och fortsätter:

– Det är tragiskt eftersom det skadar tilltron till polis och rättsväsende. Dessbättre är det mycket ovanligt att poliser begår brott i tjänsten. För Sverige som rättssamhälle är det mycket viktigt att allmänheten kan lita på polisen. Det kan man också i de allra flesta fall. Detta är ett sorgligt undantag.

En nämndeman i rätten, Anders Eriksson, var skiljaktig och ville bestämma straffet för poliserna till villkorlig dom och böter. Nämndemannen menade att poliserna skulle drabbas "synnerligen hårt" av ett fängelsestraff.

Sänkta krav på polisutbildningen

Herman Löthner hade fullgjort sin aspiranttjänstgöring bara drygt tre månader föra händelsen och även Alexander Maric var relativt nybakad polis när det hela skedde.

Kraven på polisutbildningen har sänkts i omgångar, vilket har lett till att erfarna poliser har börjat bekymra sig för polisens framtid.

Johan Siverland, polisinspektör och lärare på polisutbildningen, varnade i maj för att vi nu får vi poliser "med så låg begåvningsnivå att de inte skulle få göra värnplikten".

Med nuvarande antagningskrav och rutiner kommer vi enligt Siverland att få poliser som saknar tillräckliga kunskaper för att ingripa korrekt, som "gott och väl kan tänkas fabricera bevis" och som kan utgöra en fara för sig själva och andra.