Mohammed bin Salman och Donald Trump i Vita huset.

NYT: Nu kräver även saudiske prinsen markinvasion

Publicerad 24 mars 2026 kl 19.12

Utrikes. Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman ska ha tryckt på för att USA ska eskalera kriget mot Iran. Enligt uppgifter till New York Times vill han se både fler bombattacker och amerikanska marktrupper.

Saudiarabiens faktiske ledare Mohammed bin Salman har i samtal med USA:s president Donald Trump uppmanat till att fortsätta det kontroversiella kriget mot Iran.

Det rapporterar New York Times med hänvisning till källor med insyn i diskussionerna.

Under den senaste veckan ska kronprinsen ha haft flera kontakter med Trump där han argumenterat för att striderna inte bör avslutas förrän den iranska regimen faller.

Den saudiske ledaren uppges nu se Iran som ett långsiktigt hot, oavsett hur kriget utvecklas. Han befarar också att attacker mot Saudiarabien kan fortsätta även efter ett eventuellt eldupphör.

Samtidigt uppges han vilja gå längre än vad som hittills varit offentligt känt. Enligt källorna driver han på för att USA ska slå mot Irans energiinfrastruktur och i nästa steg sätta in marktrupper för att ta kontroll över viktiga anläggningar.

Officiellt har Saudiarabien talat om behovet av en diplomatisk lösning på konflikten. Men bakom kulisserna tycks en mer offensiv linje från Riyadh dölja sig.

Andra länder på arabiska halvön, som Förenade Arabemiraten, uppges överväga att ansluta sig till USA:s och Israels attacker mot Iran. Länderna ska ha börjat betrakta Iran som ett existentiellt hot på grund av landets svarsattacker under det pågående kriget.

Nyheter från förstasidan

Misstänkta flickan fångad på bild – efter avrättningen vid fotbollsplanen

Tonårspojke i Vårby gård sköts ihjäl med flera skott. Hon tros ligga bakom dådet.0 

Ekonominyheter

"Skrämmande": Växande vreden när storbankerna stoppar kontanter och stänger konton

Allt fler får nog av terrorn.. "Banken har slutat vara en servicepartner och blivit en fientlig kontrollmakt."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

