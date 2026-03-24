NYT: Nu kräver även saudiske prinsen markinvasion

Saudiarabiens faktiske ledare Mohammed bin Salman har i samtal med USA:s president Donald Trump uppmanat till att fortsätta det kontroversiella kriget mot Iran.

Det rapporterar New York Times med hänvisning till källor med insyn i diskussionerna.

Under den senaste veckan ska kronprinsen ha haft flera kontakter med Trump där han argumenterat för att striderna inte bör avslutas förrän den iranska regimen faller.

Den saudiske ledaren uppges nu se Iran som ett långsiktigt hot, oavsett hur kriget utvecklas. Han befarar också att attacker mot Saudiarabien kan fortsätta även efter ett eventuellt eldupphör.

Samtidigt uppges han vilja gå längre än vad som hittills varit offentligt känt. Enligt källorna driver han på för att USA ska slå mot Irans energiinfrastruktur och i nästa steg sätta in marktrupper för att ta kontroll över viktiga anläggningar.

Officiellt har Saudiarabien talat om behovet av en diplomatisk lösning på konflikten. Men bakom kulisserna tycks en mer offensiv linje från Riyadh dölja sig.

Andra länder på arabiska halvön, som Förenade Arabemiraten, uppges överväga att ansluta sig till USA:s och Israels attacker mot Iran. Länderna ska ha börjat betrakta Iran som ett existentiellt hot på grund av landets svarsattacker under det pågående kriget.