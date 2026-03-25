© Tom Samuelsson
Statsminister Ulf Kristersson och överbefälhavare Michael Claesson.

ÖB: Irankriget stärker Ryssland – "synnerligen obra"

Publicerad 25 mars 2026 kl 10.22

Inrikes. Sveriges överbefälhavare Michael Claesson varnar för att kriget i Iran kan få följder långt utanför regionen. Enligt honom riskerar utvecklingen att gynna Ryssland och försvaga stödet till Ukraina – något han beskriver som "synnerligen obra".

Dela artikeln

ÖB Michael Claesson slår larm om konsekvenserna av USA:s krig i Iran. Inför ett möte i Pentagon med USA:s försvarschef Dan Caine pekar han på risker för Ukraina.

Enligt Claesson innebär konflikten att fokus i väst splittras, samtidigt som resurser binds upp i Mellanöstern.

– Ju mer kvalificerad luftvärnsammunition som förbrukas i Mellanöstern desto sämre blir förutsättningarna för att stödja Ukraina, säger han till Ekot.

Samtidigt driver kriget upp oljepriserna, vilket ger Ryssland ökade intäkter.

– Det betyder ganska mycket tyvärr, säger Claesson.

Han pekar på hur den ryska ekonomin stärks.

– Inte bara att ekonomin får sig en injektion i ökade oljepriser, utan sedan tidigare har man gått över till krigsekonomi och ökat produktionen av ballistiska robotar och utvecklade Shahed-drönare, säger ÖB.

Han beskriver kombinationen som "synnerligen obra".

Samtidigt betonar han att det militära samarbetet med USA fungerar, trots politiska spänningar.

– Jag kan inte lajva dåligt militärt samarbete. Jag kan inte uttala mig om politiken men det militära samarbetet är funktionellt, starkt, öppet och välkomnande, säger Claesson.

Nyheter från förstasidan

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.