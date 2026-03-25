ÖB: Irankriget stärker Ryssland – "synnerligen obra"

ÖB Michael Claesson slår larm om konsekvenserna av USA:s krig i Iran. Inför ett möte i Pentagon med USA:s försvarschef Dan Caine pekar han på risker för Ukraina.

Enligt Claesson innebär konflikten att fokus i väst splittras, samtidigt som resurser binds upp i Mellanöstern.

– Ju mer kvalificerad luftvärnsammunition som förbrukas i Mellanöstern desto sämre blir förutsättningarna för att stödja Ukraina, säger han till Ekot.

Samtidigt driver kriget upp oljepriserna, vilket ger Ryssland ökade intäkter.

– Det betyder ganska mycket tyvärr, säger Claesson.

Han pekar på hur den ryska ekonomin stärks.

– Inte bara att ekonomin får sig en injektion i ökade oljepriser, utan sedan tidigare har man gått över till krigsekonomi och ökat produktionen av ballistiska robotar och utvecklade Shahed-drönare, säger ÖB.

Han beskriver kombinationen som "synnerligen obra".

Samtidigt betonar han att det militära samarbetet med USA fungerar, trots politiska spänningar.

– Jag kan inte lajva dåligt militärt samarbete. Jag kan inte uttala mig om politiken men det militära samarbetet är funktionellt, starkt, öppet och välkomnande, säger Claesson.