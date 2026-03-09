ÖB lovar utplåna försvarets "manliga aura"

Omkring 250 personer deltog när Försvarsmakten samlade personal och inbjudna gäster till en två dagar lång konferens om jämställdhet vid Högkvarteret i slutet av januari.

På plats fanns bland andra jämställdhetsminister Nina Larsson (L) och Irene Fellin, som är Natos generalsekreterares särskilda representant för frågor om kvinnor, fred och säkerhet.

Överbefälhavaren Michael Claesson öppnade konferensen och betonade att arbetet med feminism är en central del av myndighetens uppdrag.

– En jämställd verksamhet stärker vår trovärdighet, vår folkförankring och vår krigföringsförmåga. Jag är trött på att höra att jämställdhetsarbete inte hinns med. Det är precis tvärtom. Jämställdhet är en del av uppgiften. Alla i Försvarsmakten ska kunna lösa sin uppgift. Alltid. Oavsett, sade Michael Claesson.

I en intervju med Kvartal som kom ungefär samtidigt gick Claesson till attack mot försvarets "manliga aura".

– Det finns fortfarande någon slags manlig aura över Försvarsmakten och Försvarsmaktens uppgifter som gör att det inte känns helt naturligt för alla unga tjejer att söka mer information, sade Michael Claesson till Kvartal.

Under konferensen delades också Försvarsmaktens nyinrättade jämställdhetspris ut för första gången. Priset gick till överste Stephan Sjöberg, regementschef vid Bodens artilleriregemente, för ett långsiktigt arbete med frågor om jämställdhet och jämlikhet inom organisationen.

Enligt Försvarsmakten har det feministiska arbetet fått ökad betydelse i och med Sveriges medlemskap i Nato.