© Zacarias Johansson/Försvarsmakten
ÖB Michael Claesson tillsammans med Jämställdhetsminister Nina Larsson och Irene Fellin, Natos generalsekreterares representant för kvinnor.

ÖB lovar utplåna försvarets "manliga aura"

Publicerad 9 mars 2026 kl 14.06

Inrikes. Försvarsmaktens arbete med feminism är inte valfritt. Det slog överbefälhavaren Michael Claesson fast när myndigheten nyligen höll sin första jämställdhetskonferens. Samtidigt varnar Claesson för att Försvarsmakten präglas av en "manlig aura".

Dela artikeln

Omkring 250 personer deltog när Försvarsmakten samlade personal och inbjudna gäster till en två dagar lång konferens om jämställdhet vid Högkvarteret i slutet av januari.

På plats fanns bland andra jämställdhetsminister Nina Larsson (L) och Irene Fellin, som är Natos generalsekreterares särskilda representant för frågor om kvinnor, fred och säkerhet.

Överbefälhavaren Michael Claesson öppnade konferensen och betonade att arbetet med feminism är en central del av myndighetens uppdrag.

– En jämställd verksamhet stärker vår trovärdighet, vår folkförankring och vår krigföringsförmåga. Jag är trött på att höra att jämställdhetsarbete inte hinns med. Det är precis tvärtom. Jämställdhet är en del av uppgiften. Alla i Försvarsmakten ska kunna lösa sin uppgift. Alltid. Oavsett, sade Michael Claesson.

I en intervju med Kvartal som kom ungefär samtidigt gick Claesson till attack mot försvarets "manliga aura".

– Det finns fortfarande någon slags manlig aura över Försvarsmakten och Försvarsmaktens uppgifter som gör att det inte känns helt naturligt för alla unga tjejer att söka mer information, sade Michael Claesson till Kvartal.

Under konferensen delades också Försvarsmaktens nyinrättade jämställdhetspris ut för första gången. Priset gick till överste Stephan Sjöberg, regementschef vid Bodens artilleriregemente, för ett långsiktigt arbete med frågor om jämställdhet och jämlikhet inom organisationen.

Enligt Försvarsmakten har det feministiska arbetet fått ökad betydelse i och med Sveriges medlemskap i Nato.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 441276395

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 441276396

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Efter bombdådet mot USA:s ambassad – polisen släpper bilder

Han jagas för helgens dåd i Oslo. Video på dödade ayatollan laddades upp i samband med händelsen.0 

Ekonominyheter

Uppgift: Stegras pengar tar slut inom veckor

Prognosen: Konkurs redan i vår.. Gröna svenska jätten är nere för räkning, rapporterar Bloomberg.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.